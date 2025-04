Zara tiene los vestidos cómodos y elegantes para llevar en Semana Santa con bailarinas y en verano con alpargatas.

Encontrar el look prfecto de Semana Santa puede resultar más complicado de lo que parece. La oscilación térmica (y la incertidumbre meteorológica), el dress code no escrito, pero por todas interiorizado, y las ganas de incorporar las tendencias de primavera a esta indumentaria juegan, en muchas ocasiones, en nuestra contra. Lo fácil suele ser apostar por un vestido de primavera, que soluciona el look ipso facto porque es vesátil, combina con chaquetas y blazers y, lo mejor de todo, lo podemos llevar con otros elementos pasada la Semana Santa.

Pero, ¿qué buscamos en un vestido de Semana Santa a la hora de convertirlo en el protaginista de nuestro look? Que sea cómodo es fundamental porque son muchas horas las que pasamos en la calle, pero también queremos que resulte elegante porque la Semana Santa implica cierta sofisticación en los estilismos. A escasos días de que dé comienzo, hemos buceado entre las propuestas de Zara y hemos hecho una selección de vestidos cómodos y elegantes para llevar en Semana Santa con bailarinas y en verano con alpargatas porque, si hay algo que nos motiva a fichar un diseño, es su posibilidad de poder usarlo en más ocasiones. Echa un vistazo a nuestras propuestas e inspírate para tu look de Semana Santa.

Las claves para acertar con un vestido en Semana Santa

Decantarse por un vestido para un look de Semana Santa es la opción fácil. No necesitas más prendas para combinarlo (salvo que las emperaturas no acompañen y tengas que llevar una blazer) y suelen ir bastante bien con un calzado plano. Aunque, como ocurre con otros eventos, para un look de Semana Santa hay que tener en cuenta algunos consejos para acertar con el vestido y no arrepentirte del fichaje.

El tejido : Hay que tener en cuenta la climatología, pero si la Semana Santa es cálida, mejor apostar por tejidos ligeros, fluidos y fresquitos para evitar pasar demasiado calor. Además, estos tejidos suelen tener mucha caida y movimiento, por lo que resultan de lo más elegante.

: Hay que tener en cuenta la climatología, pero si la Semana Santa es cálida, mejor apostar por tejidos ligeros, fluidos y fresquitos para evitar pasar demasiado calor. Además, estos tejidos suelen tener mucha caida y movimiento, por lo que resultan de lo más elegante. El corte : Además de buscar un corte favorecedor, es importante buscar un corte que resulte cómodo. Hay vestidos espectaculares, pero que tienen escotes, aberturas y elementos en cut out que pueden incomodarnos en una intensa jornada de Semana Santa. Lo mismo ocurre con los diseños ajustados, que después de varias horas con ellos puestos podemos sentirnos algo incómodas. Apuesta mejor por figuras en evasé, con cortes a la cintura para que alarguen la silueta.

: Además de buscar un corte favorecedor, es importante buscar un corte que resulte cómodo. Hay vestidos espectaculares, pero que tienen escotes, aberturas y elementos en cut out que pueden incomodarnos en una intensa jornada de Semana Santa. Lo mismo ocurre con los diseños ajustados, que después de varias horas con ellos puestos podemos sentirnos algo incómodas. Apuesta mejor por figuras en evasé, con cortes a la cintura para que alarguen la silueta. Los colores : Salvo el Jueves y el Viernes Santo, el resto de días la explosión de colores está más que permitida. Aunque las tendencias y los códihgos no escritos de la Semana Santa invitan a apostar por diseños en tonos pastel y en colores neutros.

: Salvo el Jueves y el Viernes Santo, el resto de días la explosión de colores está más que permitida. Aunque las tendencias y los códihgos no escritos de la Semana Santa invitan a apostar por diseños en tonos pastel y en colores neutros. La versatilidad: Tanto para combinarlo en Semana Santa, ya sea con bailarinas, con un calzado de tacón, con blazer o chaqueta tipo tweed, con bolso de piel o con un clutch de rafia, como para darle vida después, es importante que el look tenga profundidad y pueda adaptarse a toda clase de contexto.

Con textura y para combinar en camel

Vestido con textura de Zara. / Zara

Este diseño es la definición de vestido perfecto de primavera. Nos sirve para un Domingo de Ramos caluroso, pero también para una Comunión o un bautizo. A la hora de combinarlo, juega con los tonos camel y beige, tanto en el calzado como en la blazer, en el caso de necesitarla.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido de Zara para Semana Santa tiene un precio de 25,95 euros.

Ref: 4770/157/075

En verde lima y con volantes

Vestido con volantes de Zara. / Zara

Muy alegre y con un toque flemenco, este vestido queda ideal con una blazer holgadita de color blanco y con unas bailarinas a tono con el vestido. En cuanto a los complementso, apuesta por unos aros dorados y un bolso pequeño de rafia.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido de Zara para Semana Santa tiene un precio de 49,95 euros.

Ref: 2959/209/520

De flores y mangas de farol

Vestido de flores de Zara. / Zara

Una opción a la que luego le darás mucho juego. En Semana Santa lo puedes llevar con unas bailarinas en alguna tonalidad tierra y un bolso cruzdo de piel con una blazer clarita sobre los hombros. En tu día a día, podrás combinarlo con unas deportivas y una cazadora vaquera.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido de Zara para Semana Santa tiene un precio de 39,95 euros.

Ref: 2944/216/330

Rosa y con estampado jacquard

Vestido en jacquard de Zara. / Zara

Las que adoran los estilismos coquetos y románticos pueden apostar por este vestido y llevar un look dulce. Con una blazer de lino blanca y unas bailarinas en tonos beige es un look perfecto para el Domingo de Ramos. Luego podrás llevarlo a una boda de primavera con sandalias de tacón y complementos potentes.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido de Zara para Semana Santa tiene un precio de 45,95 euros.

Ref: 2463/533/620

Con las mangas a la sisa

Vestido estampado de Zara. / Zara

Un vestido muy propio de Semana Santa y que, además, es completamente atemporal. Combínalo con la blazer de lino blanca o en rosa muy clarito para darle una nota de contraste al estilismo.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido de Zara para Semana Santa tiene un precio de 2978/228/330

Ref: 39,95 euros.

En blanco y negro

Vestido estampado en blanco y negro de Zara. / Zara

Muy elegante y favorecedor, este vestido es ideal para las que quieren marcar cintura gracias al frunce que tiene en uno de sus laterales. Con una blazer negra puede ser un look para el Jueves Santo, que no contempla un luto riguroso, como síocurre con el viernes y el sábado.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido de Zara para Semana Santa tiene un precio de 39,95 euros.

Ref: 2328/651/064

Estampado y satinado

Vestido estampado y satinado de Zara. / Zara

La elegancia hecha vestido. Combínalo con unas bailarinas en credudo y una blazer en el mismo tono o en azul marino y tendrás un look de Semana Santa sobresaliente.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido de Zara para Semana Santa tiene un precio de 39,95 euros.

Ref: 2479/124/093

En rosa y con mangas de capa

Vestido rosa de Zara. / Zara

Este diseño está disponible en varios colores y todos son aptos para un look de Semana Santa, pero en rosa clarito nos parece ideal para el Domingo de Ramos.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido de Zara para Semana Santa tiene un precio de 29,95 euros.

Ref: 2330/399/620