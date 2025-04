Vestidos de invitada y looks de inspiración flamenca en este showroom de Sevilla

La recién estrenada primavera nos tiene a las sevillanas buscando el perfecto look para todos los eventos que se nos acumulan. Con la Semana Santa a la vuelta de la esquina y la Feria de Abril cada vez más cerca, estos días se buscan chaquetas ponibles arregladitas y versátiles para llevar con vestidos elegantes, looks alternativos al traje de flamenca, pero también ese vestido que te convierte en la invitada más elegante o ese mono que te salva el look de graduación. En esa bísqueda, mientras mayor sea la oferta, mejores será los resultado y ahora las sevillanas están de enhorabuena con el showroom de moda que organiza la firma All I Want.

Los próximos 1 y 2 de abril, la firma All I Want trae a la capital andaluza su esperado showroom, una oportunidad única para descubrir sus diseños más deseados en un espacio exclusivo. Durante dos días, el showroom Co.Rooms, ubicado en calle Fernando IV, 2, en Los Remedios, se convertirá en un enclave perfecto en el que las sevillanas podrán encontrar ese look de invitada, pero también el estilismo para el Domingo de Ramos o para el Lunes del Pescaíto.

La firma llega con una propuesta que fusiona elegancia y versatilidad, ofreciendo prendas que van desde los looks más sofisticados para invitadas hasta opciones casuales y chic para el día a día. Todo ello con el sello inconfundible de una marca que entiende las tendencias, pero siempre desde una perspectiva atemporal y favorecedora para crear el fondo de armario perfecto.

¿Qué puedes encontrar en este showroom de moda?

Si algo caracteriza a All I Want es su capacidad para diseñar prendas con personalidad, pensadas para mujeres que buscan piezas con un toque especial. En este showroom, la firma ha preparado una selección de sus mejores diseños para que cada clienta pueda encontrar su look ideal para cualquier ocasión.

Looks de invitada : La temporada de bodas, bautizos y comuniones ya está aquí y encontrar el outfit perfecto puede convertirse en todo un reto. All I Want propone vestidos fluidos, conjuntos de dos piezas y monos sofisticados que garantizan un look impecable sin esfuerzo. Telas con caída, cortes favorecedores y una paleta de colores elegantes convierten cada pieza en una opción ideal para destacar en cualquier evento.

: La temporada de bodas, bautizos y comuniones ya está aquí y encontrar el outfit perfecto puede convertirse en todo un reto. All I Want propone vestidos fluidos, conjuntos de dos piezas y monos sofisticados que garantizan un look impecable sin esfuerzo. Telas con caída, cortes favorecedores y una paleta de colores elegantes convierten cada pieza en una opción ideal para destacar en cualquier evento. Looks para Semana Santa : La moda de Semana Santa tiene unas normas no escritas que todas seguimos: tonos sobrios, cortes clásicos y una elegancia discreta. En el showroom encontrarás vestidos midi, faldas con blusas y abrigos ligeros perfectos para acompañar los pasos con estilo y respeto a la tradición.

: La moda de Semana Santa tiene unas normas no escritas que todas seguimos: tonos sobrios, cortes clásicos y una elegancia discreta. En el showroom encontrarás vestidos midi, faldas con blusas y abrigos ligeros perfectos para acompañar los pasos con estilo y respeto a la tradición. Outfits de graduación : Un evento tan especial como una graduación merece un look que refleje personalidad y estilo. La firma apuesta por diseños juveniles pero sofisticados, con cortes que favorecen la silueta y detalles que marcan la diferencia.

: Un evento tan especial como una graduación merece un look que refleje personalidad y estilo. La firma apuesta por diseños juveniles pero sofisticados, con cortes que favorecen la silueta y detalles que marcan la diferencia. Looks alternativos para la Feria de Abril : Para aquellas que prefieren un look de Feria que no pase por el clásico traje de flamenca, All I Want propone una selección de prendas con aires aflamencados, estampados vibrantes y cortes fluidos. Monos con volantes, vestidos con lunares y conjuntos en tonos tierra que combinan a la perfección con los complementos flamencos más icónicos.

: Para aquellas que prefieren un look de Feria que no pase por el clásico traje de flamenca, All I Want propone una selección de prendas con aires aflamencados, estampados vibrantes y cortes fluidos. Monos con volantes, vestidos con lunares y conjuntos en tonos tierra que combinan a la perfección con los complementos flamencos más icónicos. Ropa casual: Porque la moda no es solo para grandes eventos, también habrá una selección de prendas perfectas para el día a día. Blusas románticas, pantalones palazzo y vestidos versátiles que se adaptan a cualquier plan, desde una comida con amigas hasta un paseo por el centro de Sevilla.

¿Dónde y cuándo se celebra este showroom de moda?

La firma, que no tiene punto de venta físico y que todo lo hace de manera online, está presente en el espacio Co.Rooms, en los Remedios para dar a conocer sus propuestas en looks de invitada, alternativas para la Feria de Arbil y diseños para la Semana Santa, entre otros eventos primaverales.