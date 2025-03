Rosa Iglesias, asesora de imagen: "Para que un armario esté completo no sólo hay que tener básicos, también prendas con acento"

La primavera no sólo la sangre altera, también revoluciona por completo nuestros armarios. De los tonos neutros y las prendas más anodinas, pasamos a los vestidos de flores, las prendas saturadas y en colores ácidos, las blusas estampadas y la preferencia por los ejidos fluidos y con movimiento. Con la filosofía de llenar el armario de estilismos vitalistas, atemporales y muy fáciles de combinar entre sí, la firma española Mirto acaba de presentar su colección de primavera-verano, El jardín de la primavera, una explosión de colores y estampados inspiradas en la vitalidad de un vergel primaveral. En un evento celebrado en la Terra Gourmet Experience de El Corte Inglés del Duque, la firma daba a conocer sus propuestas para esta temporada de la mano de Rosa Iglesias, estilista y fundadora de El Estilario, quien, además, impartió una masterclass sobre estilismo y colorimetría para comprender y aprovechar mejor la profundidad y versatilidad de su armario.

A través de looks compuestos por diferentes prendas de la nueva colección de Mirto, la asesora de imagen ahondó en la importancia de contar con prendas comodín para poder combinarlas de múltiples formas y que así nuestro armario sea un ente vivo y, por ende, nuestros estilismos mucho más ricos y versátiles. "Esta colección cuenta con prendas increíblemente versátiles que se pueden combinar de múltiples formas para crear muchos looks y que estos trasciendan cualquier tendencia", explicaba Rosa Iglesias. Pero, antes de profundizar en las posibles combinaciones de prendas, la asesora de imagen abordó una cuestión que marca la diferencia a la hora de vernos favorecidas o no con un determinado look: la colorimetría. Con cuatro estilismos de la colección primavera-verano de Mirto, la asesora de imagen diferenció entre mujeres primavera, verano, otoño e invierno y dio las laves para que de esos mismos estilismos salieran nuevos looks.

El look propuesto para la mujer invierno de la firma Mirto. / M. G.

La colorimetría en la nueva colección de Mirto

Rosa Iglesias presentó cuatro looks pensados para las cuatro estaciones de colorimetría y que sirvieron, además, de punto de partida para explorar las múltiples opciones que puede tener un mismo look. "Hay que diferencias entre primavera, verano, otoño e invierno en función del tono de piel y del color de ojos y pelo. En base a eso, se establece que las estaciones cálidas son la primavera y el otoño, mientras que las frías son el verano y el invierno. Esto significa que, las mujeres que pertenezcan a la categoría de invierno deben jugar con colores saturados e intensos, como los rojos, negros, azules o grises; las mujeres verano con tonalidades más suaves y frescas, como los lavandas, malvas o verdes; las mueres otoño con los tonos cálidos y tierra, mientras que las mujeres primavera lo harán con colores más brillantes", apuntaba la fundadora de El Estilario.

En base a esta premisa, para la mujer invierno, la firma propone un look dos piezas de color celeste con un estampado floral en tonos azules, magentas y mostazas; para la mujer verano, también un cojunto dos piezas, esta vez de color verde con estampado floral en tonos magentas; para la mujer otoño, un look con un vestido a modo de sobrecamisa, shorts y camiseta básica y en el que destacan los colores ácidos, mientras que para la mujer primavera apuesta por un conjunto de pantalones y blusa en tonos más neutros con una chaqueta en verde manzana.

Rosa Iglesias con un total look de Mirto. / M. G.

Cuatro looks, infinitos estilismos

Para Rosa Iglesias es fundamental que los armarios, para que estén completos, no sólo se configuren en torno a los básicos. "Hay que tener prendas con acento, que sean diferentes y que nos apetezca ponernos", recomienda. La clave para ello está en elegir piezas que sean versátiles y que no se queden en un único estilismo. "La combinabilidad es fundamental para mantener un juego entre prendas, colores y estampados, consiguiendo con eso que nuestro armario sea sostenible y versátil, algo que se puede conseguir con las prendas que componen los cuatro looks de Mirto", añade.

Un dos piezas estampado : El look propuesto para la mujer invierno se compone de unos pantalones rectos de tiro alto fluiditos y una blusa cropped, ambos de color celeste con un estmapdo de flores. Las opciones para combinarlos son en un total look, al que se le puede añadir una chaqueta cortita tipo tweed. Se puede llevar también con un top cropped o con el mismo top y una blusa abierta.

: El look propuesto para la mujer invierno se compone de unos pantalones rectos de tiro alto fluiditos y una blusa cropped, ambos de color celeste con un estmapdo de flores. Las opciones para combinarlos son en un total look, al que se le puede añadir una chaqueta cortita tipo tweed. Se puede llevar también con un top cropped o con el mismo top y una blusa abierta. Un vestido camisero y unos pantalones : Para las mujeres verano proponen un look dos piezas compuesto por un vestido camirseo, combinado con unos pantalones holgados, ambos verdes con estampado florar el magente. Rosa Iglesias destaca que la clave para que la combinación de ambas prendas funciones es el escote en pico y las mangas a la altura del codo de la blusa, porque así se ve una silueta más armoniosa, estilizada y proporcionada. Al igual que el anterio, también se puede combinar con un crop top o con cualquier otra blusa.

: Para las mujeres verano proponen un look dos piezas compuesto por un vestido camirseo, combinado con unos pantalones holgados, ambos verdes con estampado florar el magente. Rosa Iglesias destaca que la clave para que la combinación de ambas prendas funciones es el escote en pico y las mangas a la altura del codo de la blusa, porque así se ve una silueta más armoniosa, estilizada y proporcionada. Al igual que el anterio, también se puede combinar con un crop top o con cualquier otra blusa. Un vestido camisero con shorts y camiseta básica : El look pensado para las mujeres otoño es quizás el más veraniego. Con un vestido y unos shorts combinados en verde y con estampado en colores ácidos, el estilismo resulta de lo más fresco y juvenil. El look lo puedes llevar con el vestido a modo de sobrecamisa, de nuevo con el crop top o con cualquier otra blusa más neutra de la firma. El vestido camisero mantiene la verticalidad y ayuda a estilizar la figura.

: El look pensado para las mujeres otoño es quizás el más veraniego. Con un vestido y unos shorts combinados en verde y con estampado en colores ácidos, el estilismo resulta de lo más fresco y juvenil. El look lo puedes llevar con el vestido a modo de sobrecamisa, de nuevo con el crop top o con cualquier otra blusa más neutra de la firma. El vestido camisero mantiene la verticalidad y ayuda a estilizar la figura. Unos pantalones con blusa y chaqueta tweed: Un estilismo muy propio para Semana Santa el que proponen para la mujer primavera, con unos pantalones fluidos en color arena, una blusa estampada en tonos más pasteles y una chaqueta tweed en verde manzana. "A pesar de ser un look con tres tejidos y conceptos diferentes funcionan muy bien porque se mantiene la armonía de color. Las prendas se coordinan entre sí, aunque no estén pesadas para ello", explica Rosa Iglesias. Cada prenda tiene enttidad por sí misma, por lo que se pueden llevar con cualquier otra prenda del armario. Los pantalones van bien con un top y una ablusa abierta, la blusa con unos pantalones fluidos en tonos tierra y la chaqueta es un básico de fondo de armario ideal para el entretiempo y los looks más sofisticados.

Sobre Mirto

Mirto es una marca de moda que, desde su fundación en 1956, ha destacado por su dedicación al diseño y la confección de prendas de alta calidad en sus propios talleres de Madrid. La firma se distingue por la elección de tejidos exclusivos, la precisión en sus patrones y el diseño elegante y atemporal de sus colecciones. Cada prenda es elaborada en España, combinando la tradición artesanal con la innovación en técnicas de fabricación, lo que garantiza un alto nivel de calidad y confort. Con un enfoque en la sostenibilidad y el respeto por el medio ambiente, Mirto sigue siendo un referente en el mercado de la moda, ofreciendo piezas versátiles que se adaptan a diferentes estilos y ocasiones.