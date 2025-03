La blusa estampada más bonita de la primavera es de Zara y sólo querrás llevarla con vaqueros blancos y espartos.

La primavera es sinónimo de color, de luz y de tejidos ligeros que acompañan el vaivén de las temperaturas cambiantes (aunque después de estas semanas, deseamos que ya no cambien más). Es esa época del año en la que nuestro armario se renueva, en la que decimos adiós a los jerséis gorditos y abrazamos las prendas más vaporosas, aquellas que nos aportan frescura y estilo sin esfuerzo. Dentro de todas las opciones que podemos encontrar, hay una combinación que nunca falla, siempre favorece y se convierte en la más repetida entre las mujeres con más estilo: una blusa estampada, unos vaqueros blancos y unas alpargatas de esparto.

Este combo no es sólo un acierto por su estética pulida y romántica, sino porque logra ese equilibrio entre lo sofisticado y lo relajado. Los vaqueros blancos aportan luminosidad al look y realzan cualquier estampado, mientras que las alpargatas de esparto suman un toque natural y primaveral. Si hay una prenda que actúa como protagonista indiscutible en este tipo de looks primaverales, es sin duda la blusa estampada. Este año, Zara ha conseguido dar en el clavo con un diseño holgado, vaporoso y muy favorecedor que se convertirá en el objeto de deseo de la temporada.

Hablamos de una blusa semitransparente con un estampado floral en rosa fucsia, con mangas ablusonada y un escote en pico rematado con pequeños volantitos. Es delicada, femenina y tiene esa versatilidad que la hace perfecta tanto para un look de día como para un estilismo más sofisticado si le añadimos los complementos adecuados. Pero, antes de desvelar todos sus detalles, repasemos por qué el combo blusa estampada, vaqueros blancos y espartos es infalible en primavera.

El combo perfecto: blusa estampada, vaqueros blancos y espartos

Nada como unos vaqueros blancos para configurar un look primaveral al que sacerle mucho partido, sobre tod, si se combina con una blusa estampada que le dé una nota de color a una prenda tan luminosa. Es cierto que este look lo puedes combinar prácticamente con cualquier calzado, pero nos encanta con unas cuñas de esparto, los zapatos por excelencia de la primavera. Pero, ¿por qué este look es el combo perfecto de la primaver?

Es versátil y favorecedor : Los vaqueros blancos son un básico atemporal que combina con todo y aporta frescura al look. Además, ayudan a equilibrar el protagonismo de una blusa estampada sin que el conjunto resulte recargado.

: Los vaqueros blancos son un básico atemporal que combina con todo y aporta frescura al look. Además, ayudan a equilibrar el protagonismo de una blusa estampada sin que el conjunto resulte recargado. Es elegante y cómodo : Aporta ese aire desenfadado pero chic que buscamos en primavera. La blusa fluida da movimiento, el vaquero estructurado estiliza y las alpargatas de esparto suman un toque natural y relajado.

: Aporta ese aire desenfadado pero chic que buscamos en primavera. La blusa fluida da movimiento, el vaquero estructurado estiliza y las alpargatas de esparto suman un toque natural y relajado. Es una combinación luminosa y primaveral: Los colores claros y los estampados florales son sinónimo de buen tiempo. Este combo logra reflejar esa esencia sin renunciar a la sofisticación.

¿Cómo llevar este combo según la ocasión?

Es una combinación que no plantea complicación alguna. De hecho, resulta bastante sencilla. Auqnue siempre puedes tener en cuenta el contexto para jugar con los complementos y darle un aire más o menos informal.

Para un look casual y relajado : Combina la blusa estampada con unos vaqueros blancos de corte recto y unas alpargatas de esparto planas. Añade un bolso de rafia y unos pendientes dorados para un toque especial.

: Combina la blusa estampada con unos vaqueros blancos de corte recto y unas alpargatas de esparto planas. Añade un bolso de rafia y unos pendientes dorados para un toque especial. Para un look de oficina en primavera : Opta por unos vaqueros blancos flare o de tiro alto, unas alpargatas con cuña y añade una blazer de lino en tono neutro para un extra de elegancia.

: Opta por unos vaqueros blancos flare o de tiro alto, unas alpargatas con cuña y añade una blazer de lino en tono neutro para un extra de elegancia. Para una cita o un evento informal: Lleva la blusa con unos vaqueros blancos skinny y unas alpargatas de esparto de tacón, añade un bolso mini en un color vibrante y apuesta por un peinado con ondas naturales.

La blusa estampada de Zara más bonita de la primavera

Las propuestas de blusas estampadas al llegar la primavera proliferan por doquier, pero siempre hay diseños que triunfan más que otros. ¿El seceto? Ser capaz de concentrar en una prenda toda la esencia de la primavera y la blusa estampada de Zara lo consigue, sin duda.

Se trata de una blusa holgadita y vaporosa, confeccionada en un tejido semitransparente que le da un aire etéreo y femenino. Su estampado floral en tonos rosa fucsia aporta ese toque primaveral y vibrante que buscamos en esta época del año, mientras que su escote en pico con pequeños volantitos realza la figura y estiliza el cuello y el rostro.

Otro de los detalles que hacen especial a esta blusa son sus mangas ablusonadas, una tendencia que sigue pisando fuerte esta temporada. Estas mangas no solo suman volumen y elegancia al diseño, sino que además equilibran la silueta y aportan ese aire romántico que tanto nos gusta.

La clave de esta blusa es su caída fluida y su corte holgado, lo que la convierte en una prenda cómoda y favorecedora para cualquier tipo de cuerpo. Gracias a su diseño versátil, se puede llevar tanto por dentro del pantalón para marcar la cintura, como suelta para un aire más relajado.

Blusa estampada y con volantes de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la blusa estampada de Zara más bonita de la primavera tiene un precio de 27,95 euros.

Ref: 5029/086/046