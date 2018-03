Ahora sí, Txemi está de vuelta de nuevo

Txemi Urtasun está de vuelta por Sevilla. El navarro firmó por un mes con el Betis Energía Plus, de manera que se vestirá de verdiblanco ya este domingo para medirse a otro de sus ex equipos como el Unicaja.

El escolta llevaba ya casi un mes entrenándose a las órdenes de Óscar Quintana y pudo incorporarse antes, pero una inoportuna microrrotura en el parón por las ventanas FIBA lo dejó todo en el aire, aunque el técnico manifestó que su deseo era contar con él cuando se recuperara.

Dicho y hecho. Ya en el partido ante el Andorra estuvo sentado al final del banquillo hispalense con el chándal del conjunto bético. Una declaración de intenciones. Urtasun, sin embargo, deberá examinarse en cada partido, ya que en principio se incorpora por un mes prorrogable a otro si su estado físico y su rendimiento son los esperados.

"Estoy muy ilusionado. Llevo tiempo entrenándome con el equipo y con ganas de poder competir", señaló el navarro, consciente de lo "comprometida de la situación de la entidad: "El momento es complicado, porque se arrastran varias derrotas consecutivas. No me preocupa tanto la clasificación, porque estamos muy cerca de varios rivales, pero sí la sensación de no ganar, que te crea ansiedad y te hace cometer errores no forzados. Puedo aportar la experiencia de haber vivido estas situaciones y en momentos complicados en los que al equipo le cuesta funcionar pondré ese punto de experiencia necesario", señaló.

"Empezar con tantas derrotas en la liga pesa. En San Sebastián estuve en una situación similar y eso es una losa toda la temporada. Saqué la conclusión de que no te puedes dejar ir tanto mirando la clasificación. El domingo hay que igualar el nivel de intensidad del Unicaja. Jugamos en casa y sería una victoria muy importante para nosotros".