Bélgica, punto de partida del sueño español

El XV del León se cita hoy con la historia. A las 13:00 juega ante Bélgica en un duelo con premio, ya que de ganar España logrará la clasificación para el Mundial de Japón de 2019 20 años después de su última participación.

El rugby está de moda en España. Tres hechos lo demuestran: jugó sus dos últimos partidos como local ante 15.000 personas, enganchó al rey Felipe y ocupó portadas de diarios tras su apabullante victoria ante Alemania. Ese 84-10 del domingo pasado dejó a la selección a un suspiro de conseguir la clasificación directa al Mundial de Japón 2019. Medio billete está ya en el bolsillo y el otro medio se lo juega en Bruselas. Un triunfo ante Bélgica, a la que hace un año ganó por 30-0, y España jugará el segundo Mundial de su historia tras el de 1999.

"Nos falta dar el último paso", señala el presidente de la Federación Española (FER), Alfonso Feijoo. Aunque si quiere que le entiendan todos sus jugadores, será mejor que también diga "Il faut franchir le dernier pas" y "We need to take the last step". Y es que el éxito del combinado nacional no conoce fronteras ni idiomas. De hecho, los jugadores nacidos en España son minoría. Hay muchos franceses (varios con sangre española), neozelandeses y hasta un fijiano. La FER tiene un plan: elevar el nivel del rugby español para despertar el interés de las nuevas generaciones y hacer que el deporte crezca. Y una de las columnas que sostienen el proyecto es la nacionalización de talento extranjero. "En el baloncesto pasó algo similar en los años 70 y 80", explicó el seleccionador, Santiago Santos.

En el conjunto titular que consiguió una decisiva victoria ante Rumania en febrero, el triunfo clave en el camino al Mundial, había dos españoles, un inglés, un fijiano, dos neozelandeses y nueve franceses. A Jaime Nava, el capitán, no le gusta hablar del tema. "Eso son chorradas, este equipo se compone de personas, de seres humanos que tienen unas ganas locas y van a morir por esta camiseta", afirmó el tercera línea, que añadió: "Lo que se está despertando es pasión y la pasión la transmiten los jugadores. Da igual la sangre, procedencia o nacionalidad".

El premio que puede conseguir España en Bélgica es doble: además de la clasificación para Japón 2019, el XV del León jugaría el partido inaugural del Mundial ante el anfitrión, en un grupo que depararía citas para la historia para España ante Escocia, Irlanda y otro rival por determinar.