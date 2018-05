Carrasco mira al futuro

Javi Carrasco es un hombre de club. Le dieron la opción de salir a hombros de San Pablo, pero lo cierto es que más que una oportunidad al frente del Betis Energía Plus era un marrón que pudo acabar de otra manera con un poco más de suerte en dos partidos (con el Gran Canaria y el Zaragoza) en los que con la moneda al aire salió cruz cuando bien pudo ser cara. "Así es el deporte profesional", se lamentó el sevillano en Radio Marca: "Estuvo cerca. La diferencia en esos encuentros fueron un par de faltas pitadas en un lado y no en otro. Ganar esos dos partidos hubiese cambiado las cosas, pero no pudo ser. Así es esto y hay que seguir trabajando", se lamentó el técnico.

Por ello, del sueño de entrenar en la ACB pudo disfrutar "poco o nada". "Las cosas no han salido como quisiera. Es el momento más complicado para mí en el club. Como el año pasado, aunque esta campaña he sido actor principal. Me duele igual el descenso, porque ésta es mi casa y mi club, pero toca que todos miremos al futuro y aprendamos de nuestros errores, empezando por los míos propios", manifestó el preparador bético, que añadió: "No creo que las culpas de lo sucedido deban recaer en una o dos personas, sino unirnos todos para salir adelante".

Pese a que la campaña no ha acabado y que la ACB es un circo en el que todo puede pasar, en la entidad ya se piensa en la LEB Oro. "Estamos empezando a hablar sobre el futuro. Qué estructura podemos tener y qué podemos hacer, pero una visión conjunta y general de club. A ver cada uno en qué lugar, hablamos a nivel de club", afirmó Carrasco, que tiene claro que él, hombre de la casa, hará lo que le digan: "Si me dan el equipo en LEB Oro daría el paso adelante encantado, pero es decisión del club y ahora hay muchas cosas en el aire. No hay que tener prisas. Nadie ha hablado conmigo al respecto y entiendo que es pronto y que antes van otras cuestiones. Vamos a terminar lo mejor posible y ya veremos qué pasa. Hay trabajo por delante de postemporada, que es importante para algunos jugadores y buen momento para ver canteranos cara al futuro. Hay chicos que llevan varios años con nosotros y en LEB Oro es más fácil darles una oportunidad. Hay alguno interesante que pueden ayudarnos, pero ya lo hacen, porque varios han estado trabajando con nosotros este año", afirmó.

Ahora toca cerrar la liga en San Pablo ante el Iberostar Tenerife el jueves 24 de mayo, en la jornada unificada, ya que este fin de semana el cuadro verdiblanco descansa tras el partido adelantado la pasada semana frente al Real Madrid: "Pese al descanso, seguiremos trabajando como estas últimas semanas. Hay que ser profesionales y dar la cara, aunque sea difícil en estos momentos. Nadie firma en su contrato hacer las cosas bien mientras sea titular o mientras se juegue algo en lo deportivo", destacó el técnico.