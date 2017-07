Conte le da gloria a Morata

El entrenador del Chelsea, Antonio Conte, aseguró que la llegada de Álvaro Morata desde el Real Madrid es un "buen fichaje" y que llegará al actual campeón de la Premier League para ser titular de forma habitual.

El preparador italiano explicó en la rueda de prensa previa al encuentro amistoso contra el Arsenal que se jugará hoy en Pekín, que el internacional español es "un jugador joven que puede mejorar mucho" y que confía que "demuestre su valía" en el Chelsea.

Si bien Chelsea y Real Madrid han llegado a un acuerdo para el traspaso del jugador por valor de cerca de 80 millones de euros, según medios ingleses, Morata aún tiene que cerrar su contrato con el que será su nuevo equipo y pasar el reconocimiento médico. Conte entró a valorar estas cifras y, aunque no las confirmó, afirmó que "el mercado está loco", algo que ejemplificó con los fichajes de Lukaku por el Manchester United, que se estima en unos 80 millones de euros, o el de Lacazette por el Arsenal (65 millones de euros). "Por un lateral derecho, pagas 60 ó 70 millones de euros", insistió.

"Con la locura de dinero que hay, si quieres comprar un jugador normal tienes que pensar en pagar 40 ó 50 millones de euros, pero la situación es la que es. Tenemos que tener cuidado y no cometer errores porque, cuando tienes que gastar tanto dinero, es muy importante elegir bien", añadió.

Con la contratación de Morata, Conte consigue un sueño que tenía desde que el técnico italiano dirigía a la Juventus. El entrenador solicitó en la temporada 2013/2014 la contratación del nueve para reforzar el ataque bianconero, pero la tardanza de los fichajes y alguna venta (la de Arturo Vidal al Bayern) lo hicieron desesperar y abandonar el club. Tres días después de su adiós, Morata ficharía por los de Turín.

Morata publicó ayer una carta en su cuenta personal de Twitter en la que se mostró muy agradecido con su ex equipo y justificó "una decisión pensada y meditada que algunos no entenderán". Además destacó su entrega y compromiso en el Real Madrid, con el que vivió una época "increíble" y que no "olvidará jamás".

El nuevo delantero del Chelsea agradeció a la afición y a todos los estamentos del club el trato recibido a lo largo de su segunda etapa en el Madrid. Especialmente, al presidente blanco, Florentino Pérez, por haber comprendido su decisión y respetarla. "Sólo tengo palabras de agradecimiento para el Real Madrid. Soy el jugador que soy gracias a este club. Quiero aprovechar estas líneas de mi despedida como no puede ser de otra forma, para dar las gracias", dijo.