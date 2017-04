"Creo en la salvación, sino no hubiese venido aquí"

Alejandro Martínez pasó por los medios oficiales del Betis y mostró su entera confianza en que se conseguirá el objetivo de la permanencia en la Liga Endesa.

"Hablé con mi familia y con mi agente y todos me dijeron que aprovechara esta oportunidad, que yo había sido muy valiente en todas las decisiones que había tomado en mi vida personal y profesional. Era una buena posibilidad y había que cogerla. Confío en que vamos a lograr el objetivo. Si no, no hubiera venido", afirmó el catalán.

La plantilla está bien. Estamos reseteando ese estado anímico, porque algunos que venían de jugar poco estaban un poco más tocados y queremos que todos sumen. No puedo tener en el vestuario jugadores que me resten y que creen negativismo. Todo lo contrario, necesitamos efectivos con actitud positiva y que quieran dar un paso adelante. Ahora estamos tratando que se den cuenta que todos son importantes y parten de cero. Tendrán las oportunidades de jugar que se merezcan".

En este sentido, se refirió al choque contra el Real Madrid. "Nos faltó creernos que podíamos ganar en el tramo final, cuando el marcador era 76-72 y quedaban cuatro minutos. En ese momento cometimos dos errores que espero no vuelvan a suceder", explicó el técnico bético, que hizo incidencia en la importancia de la afición en este tramo final liguero: "Es clave. Hay que hacer un último esfuerzo en estos tres partidos y darlo todo, llenar San Pablo y que nos empujen hacia las victorias. Tienen que ser nuestro sexto, séptimo y hasta octavo jugador. Solamente le pido que crean en nosotros, en los jugadores y en los técnicos".