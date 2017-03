Pau Gasol destacan ante Cavaliers; ganan Ibaka, Hernangómez y Abrines

El pívot Pau Gasol confirmó su papel de jugador clave en el esquema ofensivo y defensivo de los Spurs de San Antonio en el duelo de campeones de liga que ganaron a los Cavaliers de Cleveland. El mayor de los hermanos Gasol completó una gran labor con su eficacia encestadora y la experiencia de saber estar dentro de la pintura que ayudaron a los Spurs a ganar 103-74 a los Spurs frente a los diezmados Cavaliers, los actuales campeones de liga. Gasol, que volvió a ser el sexto hombre del equipo, anotó 14 puntos y los Spurs lograron el quinto triunfo consecutivo, que les permite seguir en la lucha por mejor marca de la Conferencia Oeste y de la liga.

El pívot mostró su mejor eficacia en el juego ofensivo al anotar 5 de 8 tiros de campo, incluidos los dos intentos de triple que hizo, y también estuvo perfecto (2-2) desde la línea de personal en los 21 minutos que estuvo en la pista del AT&T Center de San Antonio.

El jugador de Sant Boi también capturó cuatro rebotes, incluidos tres defensivos, recuperó un balón, perdió dos y cometió dos faltas personales. El ala-pívot Serge Ibaka siguió como titular de los revalorizados Raptors de Toronto que no tuvieron problemas a la hora de ganar por 131-112 a su exequipo de los Magic de Orlando.

Ibaka, traspasado en febrero a los Raptors, se volvió a enfrentar a los Magic, y cumplió con 16 puntos en los 32 minutos que estuvo en la pista del Air Canada Centre de Toronto, donde se disputó el partido. El internacional español anotó 5 de 10 tiros de campo, incluidos los dos que hizo desde fuera del perímetro, y acertó 4 de 5 desde la línea de personal.

Ibaka también capturó siete rebotes, incluidos cinco defensivos, dio una asistencia, recuperó un balón, perdió otro y cometió cinco faltas personales. El pívot novato Willy Hernangómez se consolida como titular de los Knicks de Nueva York, a los que ayudó a ganar 109-95 ante los Pistons de Detroit y rompieron racha de cinco derrotas consecutivas.

El mayor de los hermanos Hernangómez disputó 27 minutos en los que aportó 15 puntos tras anotar 6 de 9 tiros de campo y 3 de 4 desde la línea de personal que lo dejaron como el jugador más eficaz del ataque de los Knicks. Hernangómez también aportó cinco rebotes, incluidos tres defensivos, dio dos asistencias, recuperó un balón y cometió dos faltas personales.

Otro novato, Álex Abrines, no tuvo nada más que siete minutos de acción y se fue sin anotación pero participó en la remontada de los Thunder de Oklahoma City que superaron una desventaja de 13 puntos y ganaron a domicilio 91-92 a los Mavericks de Dallas.

Abrines con ligeras molestias físicas salió como reserva y se fue sin anotación al fallar los dos tiros que hizo de campo, incluido un intento de triple. El jugador internacional capturó dos rebotes, que fueron defensivos, perdió un balón y cometió dos faltas personales.

El que no pudo ver acción por segundo partido consecutiva, a causa del esguince que sufre en el pie izquierdo, fue el pívot Marc Gasol y su equipo de los Grizzlies de Memphis perdieron de visitantes 91-90 ante los Kings de Sacramento. El equipo considera que la lesión del mediano de los hermanos Gasol no es grave, pero la pasada temporada no pudo acabarla al fracturarse el pie derecho que además le costó pasar por el quirófano.