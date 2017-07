Impiden a Beatriz Manchón disputar el Descenso del Sella

Beatriz Manchón, triple campeona del mundo en K2-200, denunció en Onda Cero que no puede participar en la máxima categoría de la competición del Descenso del Sella, en Asturias, porque el reglamento no contempla la intervención de una mujer en la categoría absoluta. La sevillana consideró que existe una grave discriminación por parte de los organizadores y del consejero de Deportes, que mantienen que las normas no se pueden cambiar. También del presidente de la prueba, Juan Feliz, quien se limita a decir que hay que cumplir las normas.

La prueba, que se celebra el primer sábado de agosto, reúne a más de un millar de piragüistas cada año. La intención de Manchón era competir en compañía de Manuel Bustos en la categoría absoluta, que permite salir antes de tiempo para evitar a los piragüistas amateurs y competir en mejores condiciones. Manchón y Bustos tienen la invitación a participar conjuntamente en pruebas del mismo estilo, como las del Segura y el Miño. "Todas las razones que nos han dado son tan pobres, como que el reglamento no lo permite, cuando ya el año pasado dijeron que era precipitado y que lo mirarían con vistas a este año. Las respuestas que nos han dado son del tipo: no vamos a cambiar porque estos dos deportistas tengan este capricho. Cuando realmente nosotros no hablamos de nosotros dos, sino de que cualquier mujer que tenga la inquietud de participar en la prueba, pueda hacerlo", puntualiza.