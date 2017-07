Mal día para Pons en 200 mariposa, y Arroyo en 800 libre

Los dos españoles participantes en las series matinales de la tercera jornada de los Mundiales de Natación, el mallorquín Joan Lluis Pons y el catalán Antonio Arroyo, no tuvieron una buena puesta en escena y cayeron eliminados a las primeras de cambio en los 200 mariposa y los 800 libre, respectivamente.

Pons, un especialista en las pruebas de estilos y que tiene mejores aspiraciones en los 400 estilos, llegó a Budapest con una marca de 1:58.56, pero hoy ha nadado en 1:59.41 y ha sido el vigésimo sexto en las series.

"Me hubiera gustado hacer mejor marca. Estoy contento con el estilo, pero no en los virajes. De todos modos esta prueba era para entrar en competición", ha explicado en declaraciones.

El nadador de Sóller ha admitido que la carrera no le ha salido como esperaba. "Lo que toca es estar a tope para el domingo, que es cuando tengo que nadar los 400 estilos y es lo que tengo que hacer mejor", ha dicho.

Tampoco estuvo bien Antonio Arroyo. El nadador del Mediterrani fue vigésimo tercero del total con un tiempo de 8:04.68, casi seis segundos por encima de su tiempo acreditado.

"La idea era salir fuerte en el primer 400 fuerte y después intentar acabar como sea, pero no me he encontrado nada bien nadando, estaba bastante duro y las piernas, cansadas. Ahora a descansar y a preparar el 1500", ha dicho.

A Arroyo, que participó en la prueba de los cinco kilómetros de aguas abiertas, le hubiera gustado rebajar su marca personal. "Espero no quedarme con las sensaciones que he tenido hoy, porque no serían buenas para el 1500 del sábado", ha indicado.

En las finales de esta tarde nadarán las españolas Mireia Belmonte y Jessica Vall. La primera parte firmó el segundo tiempo en las series de los 1500 metros y Vall, el sexto de las ocho finalistas.