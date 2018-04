Manchón, en el top 5

La suerte no sonrió a Blanca Manchón en la cuarta jornada del 49º Trofeo S.A.R. Princesa Sofía Iberostar, donde perdió un puesto, pero, quinta en la clasificación de la clase RS:X, aún tiene opciones de llegar al podio, mientras que la también sevillana Marina Alabáu se mantiene séptima y no pierde la esperanza.

Se esperaba un día con poco viento y, sin embargo, se llegaron a alcanzar los 15 nudos mientras las chicas de RS:X estaban en el agua. Unas condiciones que, en palabras de Blanca, no son con las que mejor compite. "La verdad es que haber hecho un top 10 en las dos mangas es muy buen resultado", afirmaba.

La regatista de Instituto Español y Training For Gold manifestó que a las malas salidas se unió que "el viento subió muy rápido, no me dio tiempo de ajustar la vela y no estaba del todo cómoda". Un cúmulo de infortunios a pesar de los cuales logró mantenerse entre las cinco mejores clasificadas, a tan sólo siete puntos del bronce.

El doble medallista olímpico Iker Martínez y su compañera en la clase Nacra 17 Olga Maslivets finalizaron en tercera posición. Martínez y Maslivets completaron en el día dos segundos y un tercer puesto en cada una de las mangas disputadas, y tienen opciones de conquistar una medalla, al igual que Manchón.

Hoy se disputa la última jornada antes de la Medal Race, que se disputará el sábado y en la que tan sólo estarán las 10 mejores. Blanca reconoce que, tras cuatro jornadas con condiciones muy diferentes, se encuentra "cansada", pero con ganas: "Sigo con opciones y mañana intentaré dar el 100% para estar de nuevo arriba".