Tebas planea probar el VAR en los diecisesavos de Copa

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, declaró a EFE este miércoles que la primera prueba con el sistema de videoarbitraje VAR podría tener lugar en la eliminatoria de dieciseisavos de final de la Copa del Rey, aunque en esos primeros partidos sería un uso que no tendría aplicación competitiva.

"Lo que comenté con el presidente de la Federación Española de Fútbol Juan Luis Larrea es que veríamos si en dieciseisavos de final de la Copa podríamos hacer alguna prueba con el VAR. Sería una prueba 'offline', no directamente que lo sepa todo el mundo, pero los árbitros tienen que conocer bien cómo funciona y en qué momento tienen que intervenir", explicó el presidente de LaLiga.

La eliminatoria de dieciseisavos de final de la Copa del Rey, en la que ya se incluirá a los equipos de LaLiga Santander, se disputará los miércoles 25 de octubre y 29 de noviembre, según lo previsto en el calendario de la RFEF.

Javier Tebas, que atendió a EFE tras la firma de un convenio de colaboración con la Liga Portuguesa, una competición donde el VAR (abreviatura del inglés 'Video Assistant Referee', árbitro asistente de vídeo) se utiliza de manera oficial desde el inicio de la presente temporada, recordó que el uso de esta tecnología depende de la Federación Española de Fútbol, y es su competencia, aunque LaLiga tiene "interés" en que se aplique lo antes posible.

"En Portugal ya lo probaron la temporada pasada en las últimas jornadas e incluso la final de la Copa Portuguesa ya permitió tomar decisiones deportivas, en los partidos anteriores no. Aquí, yo creo que sería complicado que tuvieran valor deportivo a la primera, porque (los árbitros) se tienen que adaptar", agregó Tebas, que recordó que los colegiados que arbitren en el Mundial de Rusia 2018 tendrán que saber utilizar el VAR.

El presidente de la patronal de clubes se mostró entusiasmado por el estreno de un nuevo estadio en la próxima jornada de LaLiga Santander, el Wanda Metropolitano del Atlético de Madrid, que recibirá al Málaga el próximo sábado 16 a las 20.45 horas (18.45 horas GMT).

"Tener un nuevo estadio supone mucho, tener el Wanda Metropolitano todavía más, porque va a ser el mejor estadio de Europa, y casi eso es hablar del mundo. Su usabilidad no estará al cien por cien, no quiero decir que no esté terminado, pero va a ser el campo más tecnológico, la situación de los aficionados va a ser óptima. Se ha hecho todo muy perfecto, es muy bueno para el fútbol español que haya un estadio como este en España", manifestó.

Respecto a la situación de los estadios españoles, que están entre los más antiguos de las cinco grandes ligas europeas, Tebas discrepó sobre ese dato y valoró las remodelaciones que están acometiendo en muchos campos de la máxima competición española.

"Yo creo que se van reformando muchísimo, me gustaría ver si somos o no el país con estadios más antiguos, discrepo de eso. Llevamos unos años con bastantes reformas, también hay que decir que cuando se organiza un Mundial o una Eurocopa siempre es más fácil hacer reformas en los estadios", opinó.

"Ahora, a raíz del control económico de LaLiga, los estadios se están reformando. Yo lo digo mucho a los clubes: no hay que hacer nuevos estadios, hay que reformar los que tengamos, porque tenemos estadios muy grandes", añadió Tebas, que citó las renovaciones acometidas por el Sevilla, Betis, Celta de Vigo, las renovaciones que comenzarán Real Madrid y Barcelona o los nuevos estadios del Atlético y el Espanyol, inaugurado en 2009.

Entre las estrategias de internacionalización de la competición, el presidente de LaLiga admitió que están estudiando la posibilidad de que se disputen partidos de competición, aunque ello dependerá de los clubes que quieran participar en este tipo de experiencias.

"Lo estamos estudiando y seriamente en diversos países, con las ventajas e inconvenientes que tendría todo. No es un tema de que me apetezca ir a jugar un partido mañana a Estados Unidos, porque eso te lo tienen que autorizar todo legalmente (...) Hay que ver la repercusión que tenga en los aficionados, los clubes cómo se lo pueden tomar, ver qué clubes querrían participar en ese tipo de proyecto, y es el trabajo que estamos haciendo", dijo.

Tebas recordó que "otras grandes ligas profesionales no de fútbol", como la NBA de baloncesto estadounidense, están jugando partidos de competición fuera de su país, y limitó la experiencia a uno o dos partidos por temporada.

"Hablamos de un partido, no de toda la competición. Dos como máximo, dentro de esta estrategia de internacionalización como hacen otras ligas de otros deportes", precisó.

Respecto al horario del primer 'Clásico' entre el Real Madrid-Barcelona, que Tebas desveló recientemente en unas declaraciones que sería el 23 de diciembre a las 13.00 horas, el presidente de LaLiga recordó que es un horario habitual y que ayuda a mejorar las audiencias televisivas internacionales.

"El Real Madrid ha jugado a las 13.00 horas la pasada jornada y muchos equipos juegan a esa hora. Nosotros estamos cambiando lo habitual, que era que solo teníamos a los espectadores que acudían a los estadios. Ahora tenemos espectadores que acuden a los estadios, que lo ven por televisión en España y que lo ven en todo el mundo. Son espectadores que hay que cuidar, que hay que trabajar, en equilibrio con quien acude al estadio", dijo.

"Ahí están los datos, estamos viendo que el sistema de horarios no está perjudicando a la asistencia a los estadios, todo lo contrario, lo estamos aumentando por mucho que se diga. Si queremos seguir siendo la mejor liga del mundo, necesitamos hacer estas cuestiones para seguir manteniendo a los mejores jugadores del mundo y los mejores clubes del mundo", finalizó Javier Tebas.