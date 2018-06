Antonio Herrera, perfil deseado y objetivo como entrenador

El Betis Energía Plus trabaja desde hace semanas en el nuevo proyecto 2018-2019. Casi desde el día que se consumó el descenso real las miras están puestas en la LEB Oro, ya que, hoy por hoy, no se baraja incluso ninguna posible invitación de la ACB. Breogán, pese a ciertos problemas económicos, no dejará pasar el tren de la Liga Enedesa más de una década después y el Manresa, aun con una importante deuda, sabe que es más fácil sobrevivir en la élite que en la segunda categoría. Incluso si alguno no pudiera subir se baraja la opción de que la ACB no repescase a nadie, pues ello aceleraría su deseo de una liga de 16 conjuntos, en beneficio de los clubes de Euroliga, para 2020.

Por ello, y salvo sorpresa, las primeras decisiones van encaminadas a arrancar un proyecto desde abajo y el primer paso será la elección de director deportivo. Como apuntó ya este diario la pasada semana, el casting empezó y ya se han sondeado varias opciones pensando en un perfil válido para la LEB Oro y la ACB. También se ha pensado en el entrenador que lleve al equipo al ascenso. En el perfil de lo que se quiere y uno de ellos, con los que ya se ha establecido una primera toma de contacto, es el sevillano Antonio Herrera, segundo de Joan Plaza durante los últimos cinco años en el Unicaja. Herrera se despidió del Unicaja en una de sus cuentas de una red social con el siguiente mensaje: "Quien ha trabajado y vivido como yo en Málaga, en este club, junto a alguien como Joan Plaza y con esta afición, nunca podrá marcharse del todo. Me voy, pero en el Martín Carpena dejo uno de los mejores pedazos de mi mismo. Hasta siempre, Unicaja", afirmó.

En círculos cercanos comenta que tiene una posibilidad real y bonita de entrenar en LEB Oro y su deseo es tomar las riendas de un equipo tras un largo periodo como asistente

Y es el momento de volar solo de nuevo. Herrera (2/11/1975) comenzó su trayectoria en el baloncesto profesional en 2003 en el Pozuelo de LEB Plata, con el que llegó a jugar los play off de ascenso. Se incorporó como técnico ayudante en ACB en el Forum Valladolid y después fichó por las categorías inferiores del Real Madrid, donde ya coincidió con Plaza, que pronto lo reclutó para el primer equipo. En noviembre de 2007 fue valiente y se fue al último clasificado de la LEB Bronce, el Tíjola (Almería), al que primero salvó y después ascendió a LEB Plata, participando después en los play off de LEB Oro, categoría que conoce al dirigir también al Básquet Coruña, con el que también disputó los play off de ascenso.

Se trata de un entrenador, pues, con experiencia en todas las categorías del baloncesto nacional y deseoso de tener una buena oportunidad de demostrar su valía. En círculos cercanos suyos comenta que tiene una posibilidad real y bonita de entrenar en LEB Oro y su deseo es tomar las riendas de un equipo tras un largo periodo como asistente.

No obstante, en el Betis Energía Plus, pese a los contactos, lo primero será la elección de un director deportivo, tras la marcha de Antonio Alonso quien tendrá la última palabra. Sin embargo, con Herrera ya ha habido conversaciones y las dos partes salieron satisfechas.