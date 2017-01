El camino inverso al de Sampaoli

Jorge Sampaoli, un argentino con un sueño de fútbol, tuvo que hacer carrera en Chile, pero este caprichoso mundo del balón tiene escondidos caminos imprevisibles para quienes no paran de buscar su lugar en el mundo. Como el loco de Casilda, el peculiar y pequeñito entrenador que se subió a un árbol para dirigir a su equipo en un partido en el que estaba expulsado, un andaluz se lleva sus bártulos al país andino con un amplio bagaje académico, pero sin la llave mágica de haberle dado patadas al balón a un nivel de élite. De haber sido futbolista profesional, internacional, mundialista... a no haber tenido esa suerte va un trecho, aunque al final los que se imponen son los conocimientos y no las llaves que abren las puertas.

Manuel Jesús Crespo García (Sevilla, 22-12-1980) lo deja todo para atender a la llamada de Pablo Guede, el entrenador del Colo Colo, "el Real Madrid" de Chile, a quien conoció durante una semana en Argentina junto a Marcos Álvarez, preparador físico del Betis y ex de San Lorenzo de Almagro junto al ex delantero del Málaga. "Puedo decir que me ha tocado la lotería, deportivamente hablando. Es complicado que te llamen de una cosa así en una situación como la mía", explica un profesional que como entrenador ha dirigido sólo en Palma del Río y en Gibraltar. Eso sí, el poso del laboratorio de fútbol que está en su cabeza era la punta de lanza de la Real Federación Andaluza de Fútbol (RFEF) en su labor como docente y coordinador, ya fuera como profesor en los cursos de entrenador del Cedifa desde 2010 o como respondable de la Dirección y Scouting Deportivo, de reciente creación.

"Fuera de aquí hay mucha admiración por el entrenador español como profesional. Hay una imagen bastante buena porque además es verdad, el entrenador sale de aquí muy bien preparado", recuerda Crespo, que ha tenido otras experiencias en Sudamérica gracias a esta labor y a programas de fútbol en Nicaragua y El Salvador, en proyectos de formación (a entrenadores locales) por convenios con la RFAF y la LFP, respectivamente.

Precisamente en estas horas vuela hacia Chile para formar parte del cuerpo técnico del Colo Colo como ayudante de Guede y, al mismo tiempo, dirigir el equipo sub 20. "La idea es entrenar todos los días con el primer equipo en sesiones conjuntas. El trabajo va a ser igual, que el modelo de juego sea el mismo, con la misma estructura para que el paso de un equipo a otro sea fácil y dinámico", recuerda Crespo, que también deja su cargo como director deportivo del Lora, club de División de Honor.

El plan estratégico está trazado y en él su figura juega un papel clave. Instaurar una estructura integral similar a la que llevan a cabo los clubes en España es el objetivo de Guede. "Ellos buscan un poco lo que llaman la metodología española, copiar la filosofía de fútbol que está aplicándose en nuestros clubes, en cantera, primer equipo...", subraya el sevillano, que convivirá en un cuerpo técnico íntegramente de argentinos, con el Coco Grondona como segundo de Guede.

Crespo estará trabajando ya mañana lunes e iniciará la pretemporada el día 23, que empieza el Torneo Apertura. "Es un equipo de nueva creación y la verdad que no sé aún en qué torneo vamos a participar. La idea del club es que esté en una liga profesional", dice ansioso por llegar al Monumental, el estadio del club más grande de Chile, con capacidad para más de 47.000 espectadores.

"En lo futbolístico Chile tiene un potencial que está al nivel de Brasil o Argentina, aunque estos países cuentan con un poderío económico mucho mayor. El futbolista chileno está cotizado en todo el mundo, la selección ha ganado dos Copas Américas a Argentina, hizo un gran Mundial, pero cuando un club brasileño, cualquiera, toca a un jugador chileno, se lo lleva". Poco a poco, eso es lo que quiere empezar a cambiar la nueva filosofía de Colo Colo, así como recuperar su sitio con respecto a la U de Chile, la Universidad, precisamente el club en el que Sampaoli se convirtió en un dios después de hacer carrera en otros clubes menores. "La U es como el Barcelona y Colo Colo es como el Real Madrid. Tiene la historia, los títulos...", comenta hablando ya como miembro activo del Cacique o el Eterno Campeón, como es conocido el equipo de Macul.

Su historia llega a Chile con los mismos sueños que pululaban entonces en la cabeza del hoy exitoso entrenador del Sevilla, que buscó fuera de un país de campeones del mundo, Argentina -en Perú, Ecuador, Chille...- su nombre en el fútbol. Como el protagonista "ninguneado" de aquel documental biográfico que no aprobó Sampaoli, con quien ahora cruza su camino. Aunque por bagaje metodológico tenga un respeto ganado... La prueba es la puerta que ha logrado abrir sin tener la llave mágica.

Manuel Crespo posa con Pablo Guede en El Gasómetro, de San Lorenzo de Almagro.