Las cifras del derbi sevillano: Del cinco al doce

Un derbi son nombres, recuerdos, sensaciones. Pero también cifras. En cada duelo de rivalidad sevillana revolotean números a los que los aficionados de uno y otro equipo se aferran para alimentar su esperanza. Este Betis-Sevilla contiene mucho número en su barriga porque hablamos de la jornada 37ª. Casi todo el agua ha pasado ya bajo el puente. Del lado verdiblanco, un número palpitará en su excitada grada, el cinco; en el rincón de los sevillistas van a recordar que son ya doce años los que su equipo lleva sin doblar la rodilla en el coliseo de los béticos.

5, ya nada fue igual. El Betis de Quique Setién generó una grieta en el corazón del beticismo por ese manido debate de anteponer el resultado a todo o, por el contrario, cuidar las formas. El entrenador cántabro lo zanjó todo con aquella primorosa jugada, ese canto al toque que acabó con el 2-3 de Durmisi en Nervión. La manita tapó la boca del último bético crítico y a partir de ahí, 35 puntos a la buchaca en las 19 jornadas posteriores, hasta la de hoy. Ese 3-5 será protagonista en la grada hoy. Y puede que en el césped.

12 años. El aficionado bético que no haya salido aún de la adolescencia no ha visto ganar a su equipo un derbi en casa. La última vez que el Sevilla cayó allí aún era uno del montón en Europa. Acababa de derrotar 4-1 al Zenit de San Petersburgo en la ida de los cuartos de final de la Copa de la UEFA. Aún quedaban semanas para aquel Big Bang que provocó la zurda de Antonio Puerta. Desde entonces, once veces han hollado los de rojo esa hierba heliopolitana, 8 en Liga, dos en Copa y una en Liga Europa. Seis veces ganaron y cinco empataron.

14 partidos. Son los que los dos grandes símbolos de Betis y Sevilla en el vestuario, Joaquín Sánchez y Jesús Navas, han disputado ante su vecino en Primera División. Todo hace indicar que esta tarde ampliarán su ya dilatada experiencia. Joaquín ganó tres, empató seis y perdió cinco; Jesús Navas venció cinco, empató cuatro y sucumbió en otros cinco.

56 goles encajados.Los contendientes se ven las caras después de haber recibido un torrente de tantos en sus porterías. Ese dato, junto a los ocho goles de la primera vuelta, puede anunciar otro derbi de goles, pero saltan los matices: Quique Setién ha sabido ajustar su sistema defensivo, que encaja muchos menos goles con Bartra y esa zaga de cinco, del otro lado parece que Caparrós también ha recuperado cierta firmeza defensiva y el compromiso del colectivo, y además el empate le sirve a ambos para sus objetivos.

77 tantos en Primera. Otro de los jugadores más expertos en derbis es Rubén Castro. Está por ver que el fantástico goleador canario disfrute esta tarde de minutos, pero el éxtasis del aficionado verdiblanco sería completo si la victoria llegara con su ídolo cantando dos goles. Supondría que bate el récord de tantos en Primera División de un jugador del Betis, que aún posee Hipólito Rincón (78).

124 millones de euros. Es la diferencia entre los presupuestos de ingresos del Real Betis Balompié y el Sevilla Fútbol Club para esta temporada que se consume. El consejo que preside Ángel Haro previó 87.664.000 euros por los 212.400.000 del consejo que dirige José Castro. El del Betis es el noveno presupuesto de LaLiga y el del Sevilla el cuarto. Ergo los heliopolitanos han rendido por encima de las expectativas y los nervionenses por debajo. Esa enorme diferencia en inversión y activos (la plantilla del Sevilla tiene un valor de mercado de 278 millones de euros para transfermarkt, y la del Betis, de 116,1) para nada se ha visto reflejada en el rendimiento deportivo de ambos.

31, el dorsal de Pedro. A sus 23 años, el guardameta emeritense, que proviene del filial bético, se encuentra de repente con todo un derbi. Y un derbi de alto voltaje. Será toda una prueba para su personalidad. Jugó 51 minutos ante el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano y los partidos completos ante el Málaga y el Athletic. Demostró aplomo y buen criterio con los pies, pero el partido de hoy tiene unos condicionantes muy especiales para un jugador que llega del filial. Sergio Rico lo sabe.

2 Canteranos. Precisamente el portero internacional del Sevilla es uno de los dos únicos canteranos que hoy tiene la plantilla sevillista. El otro es Jesús Navas. Cada vez más lejos quedan los tiempos en los que estos duelos de rivalidad estaban trufados de jugadores curtidos en derbis de albero o de hierba en la ciudad deportiva. Un aditamento que le daba aún más salsa. Del lado bético hay más colmillo: se notó en el derbi de la primera vuelta con el ardor de Joaquín, de Sergio León o de Fabián, a los que se han unido desde el filial Francis o el lesionado Júnior.

5 puntos. Y del cinco inicial por la manita del 6 de enero al cinco final que refleja la ventaja del Betis en la clasificación. Antes de la visita de los verdiblancos a Bilbao, eran 11 los puntos en la tabla, pero con las victorias del cuadro blanco de la mano de Caparrós ante Real Sociedad y Real Madrid, la posibilidad de que los de Nervión aún acaben por delante en la tabla aún está viva. Muy lánguida, pero viva. En el Betis lamentan no haber arrancado un puntito de San Mamés ante un Athletic en chanclas, pero esa diferencia acortada ha dado una enorme vivacidad a lo que hoy se va a litigar en el Benito Villamarín. Por si le hiciera falta.