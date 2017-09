La cuenta que Nadal no quiere hacer

Después de ganar su decimosexto título de Grand Slam y volver a achicar a tres la diferencia con Roger Federer, Rafael Nadal dejó claro que igualar al tenista suizo no es un objetivo que persiga, pero la realidad dice que lo tiene al alcance. ¿Es posible que el español lo acabe atrapando?

"Con Roger hemos sido los dos mejores jugadores del año y estoy feliz por seguir luchando por cosas importantes a una edad avanzada. Pero yo no pienso en los títulos de Federer. Yo no pienso si Federer ha ganado dos títulos, ha ganado cuatro o ha ganado 24", aseguró Nadal tras derrotar al sudafricano Kevin Anderson y levantar por tercera vez el trofeo del US Open.

El español fue contundente al destacar que la competencia con el suizo no es el motor que impulse su trayectoria. "A mí me motiva mi carrera, no la carrera de los demás. Soy feliz haciendo lo que hago, no miro a los otros porque, si no, uno podría estar siempre frustrado", remarcó el número uno del mundo. "Siempre va a haber alguien que tiene más dinero, más casas, que ganó más títulos o tiene algo más que tú".

Sin embargo, por más que al manacorí no le agrade esa puja, que los dos se hayan repartido los cuatro grandes de la temporada, que lideren la estadística histórica cada vez con más ventaja y que sigan como los mejores jugadores del ranking alimenta la especulación, sobre todo por una cuestión de edad: mientras el suizo ya cumplió los 36 años, el español tiene 31. Y entre ambos acumulan 35 grandes. "No creo que sea inalcanzable", destacó Carlos Moyá, uno de los entrenadores de Nadal. "Están como cuando iniciaron el año. Pensaba que Rafa podía ganar lo que ganó, pero no contaba con que Roger también lo iba a hacer", indicó el ex número uno del mundo con un sonrisa. "Trastocó un poco los cálculos. Igualmente los dos merecieron ganar lo que ganaron y dominar el año como lo hicieron"

Tras estar seis meses parado por una lesión, Federer regresó para ganarle la final a Nadal en el Abierto de Australia. Después, el español se llevó su décimo Roland Garros, en una cita que el suizo se saltó con el propósito de prepararse bien para Wimbledon, donde levantó su octavo trofeo. Y en el último Grand Slam del año, en Nueva York, triunfó Nadal.

Toni Nadal, entrenador y tío del número uno del mundo, tampoco creía que el suizo pudiera reinventarse a su edad, por lo que no se anima a especular con el futuro. "Yo tenía confianza en que Rafael ganaría algún Grand Slam más, evidentemente. En el caso de Federer, creía que no ganaría ninguno más. Es claro que estaba totalmente equivocado, pero yo decía: Este tipo, con 35 años y después de todo lo que ha ganado, a cinco sets no va a ganar".

"El otro día me preguntaron si lo alcanzaríamos y yo dije que confío en que Federer no gane ninguno más. Ahora veremos si me vuelve a sorprender", remarcó el técnico, que igualmente cree que Federer tiene más posibilidades de hacerlo ahora que antes, por los cambios evidenciados en el tenis. "Al ser un juego de golpes, ya no se necesita el físico de antes. El que se quiera jugar las pelotas rápido, lo puede hacer. Y es una ventaja para alargar la edad de los jugadores", explicó el entrenador.

Marc López, campeón olímpico con Nadal en dobles, tiene una sensación ambigua. Por un lado siente que su amigo está en condiciones de conseguirlo, pero a la vez sabe que es una tarea muy difícil. "Por como es Rafa, uno piensa que tres Grand Slam no son muchos y podría lograrlo, pero la realidad es que ganar un grande es muy complicado", afirmó López, finalista del US Open junto a su compatriota Feliciano López.

Más allá de que el objetivo final sea el mismo, existen dos estrategias distintas para lograrlo. A diferencia de Federer, que en el último año se enfocó especialmente en los grandes torneos y dejó de lado certámenes menores, Nadal apuesta a jugar todo el calendario. Para Moyá, esa circunstancia tiene que ver con las sensaciones de cada jugador.

"Son dos casos distintos y es algo que te lo da tu físico. Roger viene de estar seis meses parado, pero tiene unas condiciones que es probable que sólo las tenga él. Se puede permitir estar parado tres meses, ir a Wimbledon y ganar", indicó el campeón de Roland Garros 1998.

"Rafa es otro tipo de jugador, necesita más ritmo, más partidos, más seguridad en saber que está bien entrenado, en saber que ha hecho las cosas bien", añadió Moyá.

La lucha se perfila para continuar la próxima temporada, probablemente con otros contendientes en el medio como Novak Djokovic, Andy Murray o Stan Wawrinka, todos ellos golpeados por las lesiones este año. Pero Nadal tiene claro que sólo le preocupa una cosa: "Yo soy feliz con lo mío. Si hay otro que es mejor, bienvenido sea, lo felicitas y te vas a casa".