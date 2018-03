¿Cómo funciona el videoarbitraje en el fútbol?

La International Football Association Board (IFAB), el organismo que vela por las reglas del fútbol, se reunirá el sábado en Zúrich para decidir si da luz verde a la introducción del videoarbitraje (VAR) en el Mundial de Rusia 2018.

Pero, ¿en qué consiste realmente el videoarbitraje? A continuación, una serie de preguntas y respuestas sobre la tecnología que puede cambiar el destino de muchos equipos y selecciones en el futuro.

¿Qué novedad implica el VAR?

El sistema introduce una figura nueva, el árbitro de video. En cada partido, varios árbitros de video siguen el encuentro en una sala del estadio a través de la televisión. Los jueces de campo y de video tienen comunicación directa en todo momento. El objetivo último es evitar errores en jugadas decisivas.

¿Qué se considera una "jugada decisiva"?

La Federación Internacional del Fútbol Asociado (FIFA) distingue cuatro supuestos en los que se puede recurrir al VAR para resolver situaciones dudosas: goles, penales, tarjetas rojas o confusión de identidad. Si hay polémica en una jugada que no se considera "decisiva", el árbitro no puede acudir al VAR.

¿Quién avisa a quién?

Puede haber dos supuestos. Por un lado, si el árbitro principal del campo tiene dudas sobre una jugada decisiva, puede preguntar a sus compañeros de video. Por otro, pueden ser los propios asistentes de video los que avisen al juez del césped sobre un error en una jugada decisiva.

¿Cómo es el procedimiento?

Si se acude al VAR, el encuentro es interrumpido y el árbitro principal debe hacer la señal de un cuadrado con los brazos, símbolo que indica que se revisará una jugada. Entonces, los asistentes de video vuelven a revisar la acción con detenimiento y definen un fallo que comunican al juez principal.

¿Debe acatar el juez principal el fallo de los árbitros de video?

No. El árbitro principal puede aceptar de inmediato el juicio de sus compañeros de video o volver a mirar la acción en una pantalla ubicada a un costado del campo de juego. Finalmente, toma la última decisión y la comunica a los jugadores y el público.

¿Por qué se ha generado tanta polémica?

El principal problema del videoarbitraje pasa por su aplicación, en particular la velocidad y el modo en que se comunica la decisión. En la Copa Confederaciones se llegó a esperar más de dos minutos una decisión. A ello se añade un segundo problema: tanto los espectadores en el estadio y por televisión como los futbolistas y entrenadores no terminan de comprender en algunos casos por qué se revisa una jugada. Estas complicaciones afectan uno de los fundamentos centrales del fútbol: es un juego simple.

¿Qué dice la FIFA?

El organismo mundial del fútbol afirma que no se pierde tanto tiempo. "En el fútbol actual, con suerte se juegan 58 minutos de 90. Se pierde un minuto con la lesión de un jugador, otro con un córner, otro con una falta. No vamos a pelearnos por 30 segundos. Lo importante es tomar la decisión correcta", asegura a dpa el jefe de árbitros de la FIFA, Massimo Busacca. Para subsanar el segundo problema ya se ha pensado una solución: enviar a los comentaristas de televisión la explicación para que la aclaren al momento.

¿Es inamovible el sistema?

No. La FIFA admite que se han pensado y se piensan otras formas de aplicar el videoarbitraje, como por ejemplo con un sistema similar al "ojo de halcón" del tenis, con varias oportunidades para cada equipo. La idea del organismo es encajar primero el VAR según el plan actual y después realizar modificaciones según surjan nuevas posibilidades. "No puede ser perfecto desde el primer día. Nadie es perfecto, pero con el VAR tenemos la capacidad de evitar un problema. Cada día funcionará mejor, pero, claro, toda novedad necesita un tiempo para implementarse", dice Busacca.

¿Qué es la International Football Association Board?

La IFAB, fundada en 1896 por las federaciones británicas, es la responsable de regular las reglas del fútbol. La FIFA, fundada en 1913, fue integrada luego al organismo. Las cuatro federaciones británicas (Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte) cuentan cada una con un voto, mientras que la FIFA dispone de otros cuatro asientos. Para aprobar los cambios se necesitan al menos seis de los ocho votos.

¿Qué decide exactamente la IFAB el sábado?

Tras un periodo de pruebas, el organismo evaluará los resultados de los tests en diferentes países y decidirá si el sistema puede ser incorporado a las reglas del fútbol. Con la luz verde de la IFAB, la FIFA podría decidir su introducción en el Mundial durante la reunión de su Consejo el 15 y 16 de marzo en Bogotá.

¿Será una obligación el videoarbitraje en todos los países?

Probablemente no. La implementación en muchos países chocaría con dificultades presupuestarias y técnicas. La IFAB sólo dará un "sí" general a la ayuda técnica en el fútbol y luego dejará a cada federación o confederación la potestad de aplicar o no el sistema. La UEFA, por ejemplo, ya dejó en claro que no habrá VAR de momento en la Liga de Campeones.