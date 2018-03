El fútbol griego busca soluciones y Savvidis se disculpa

El fútbol griego se sigue preguntando qué soluciones hay a la violencia después de los incidentes ocurridos el domingo, cuando el presidente y dueño del PAOK Salónica entró al césped en un partido de la liga con una pistola en el cinturón.

Ivan Savvidis bajó al terreno de juego para protestar un gol que le anularon a su equipo por fuera de juego. Ayer se disculpó por lo ocurrido, aunque negó que su objetivo fuera amenazar al árbitro del encuentro.

"Me quiero disculpar ante los hinchas de PAOK, los hinchas del fútbol griego y la comunidad del fútbol internacional", señaló Savvidis, griego de origen ruso, en la página web de su club. Según su relato, reaccionó de una manera tan emocional debido a las contradictorias decisiones de los árbitros. "Créanme, no planeaba pelearme con los árbitros o los rivales y claramente no amenacé a nadie", aseguró Savvidis.

Los incidentes se produjeron el domingo en un partido de la liga griega entre el PAOK y el AEK de Atenas, que fue suspendido en el minuto 89 por la trifulca. Al ver el caos que había, el árbitro y sus asistentes corrieron al vestuario. Según medios, el juez principal cambió más de dos horas después de la suspensión su opinión y explicó a los capitanes, en los camerinos, que el gol sí contaba. El caso deberá ser resuelto por la justicia deportiva griega.

Ese incidente fue la gota que colmó el vaso en la escalada de violencia y el Gobierno griego anunció el lunes la suspensión de la Liga de forma indefinida. Además, la fiscalía emitió una orden de arrestro contra Savvidis y cuatro de sus escoltas.

"La Liga no se reanudará hasta que no haya paz y tranquilidad", insistió el viceministro a cargo de Deportes, Giorgios Vasiliadis, al canal Real FM. El Gobierno pondrá fin a "esta despreciable situación".