El futuro de Lorena Miranda se mantiene en el aire

Lorena Miranda, jugadora del Waterpolo Dos Hermanas y campeona del mundo y de Europa y subcampeona olímpica con la selección española de waterpolo, confía que España hará un "buen papel" en el Mundial FINA de Budapest (del 14 al 30 de julio), a pesar de los "cambios" que se han producido en el combinado nacional que dirige Miki Oca.

La ceutí, de 26 años, considera que España "es una selección joven", que se está "renovando", y "ahora las jugadoras tienen que trabajar juntas, compenetrarse y jugar partidos como equipo para ir creciendo".

Lorena Miranda, que no es llamada por Miki Oca desde el Mundial de Kazán (2015), ve muy lejos volver a ser convocada. "Ahora mismo lo descarto, pero no es una cosa que me preocupe", aseguró la defensa boya, que esta temporada compaginó su labor de entrenadora de base con el Club Natación Caballa de Ceuta con jugar varios encuentros con el Dos Hermanas (Sevilla): "El equipo logró la permanencia en División de Honor con un bloque joven que debe seguir creciendo". La ceutí, que ha cerrado el año con 15 goles, no sabe aún si seguirá en el club nazareno, pues todavía no ha terminado la temporada con las categorías inferiores y será entonces cuando tendrá "tiempo para pensar qué sucederá el año que viene".