Otro 'match ball' para Quintana

Después de esta jornada quedarán seis para acabar la liga y el Betis Energía Plus se jugará en un mes seguir o no en la ACB. El equipo no levanta cabeza y tras un inicio de liga con 10 derrotas seguidas el cambio de entrenador (Óscar Quintana perdió us primeros cuatro partidos) nada ha variado en realidad.

La pasada campaña Alejandro Martínez llegó a Sevilla a seis jornadas del final tras la destitución de Zan Tabak, pero el movimiento en el banquillo llegó tarde. Este curso se puede repetir el mismo error, ya que Quintana se la juega frente al Burgos. El decisivo tropiezo ante el UCAM Murcia y la bochornosa paliza recibida ante el Barcelona han colmado un vaso que ya estuvo a punto de rebosar hace unas semanas. El técnico cántabro salvó un match ball al ganar al Unicaja, pero de nuevo se la juega hoy ante un Burgos que de ganar daría un paso decisivo hacia su salvación condenando a los verdiblancos.

Pero con seis jornadas por delante ningún técnico se quemará y el elegido para intentar obrar el milagro podría ser el segundo entrenador bético, Javier Carrasco. Gran Canaria en casa, visita a Zaragoza (la última bala por la permanencia), recibir al Baskonia, Obradoiro y Real Madrid a domicilio, e Iberostar Tenerife, en San Pablo, componen una recta final de liga para nada amable, por lo que habría que mirar más a otros resultados para llegar con vida al último encuentro. Eso es lo que haría dudar a la dirección deportiva sobre la destitución de Quintana, ya que el cambio de timón debió llegar mucho antes y ya podría ser tarde. El que sí que se la juega de verdad, en cualquier caso, es el Betis Energía Plus.