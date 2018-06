Estos son los coches que protagonizarán el próximo año 2019

Si anteriormente hemos tratado los coches que están actualmente a la venta. Aquí, en cambio, analizaremos ahora cuáles son las novedades que llegarán a los concesionarios y que protagonizarán el mercado en 2019.

Y una vez más, los SUV vuelven a ser protagonista. De las novedades que hemos destacado, varias son SUV, lo que da a entender de la increíble tendencia que tienen este tipo de modelos.

De todos ellos, uno de los que más expectación causará será el Seat Tarraco, que se presentará en otoño y llegará en la segunda mitad del año. El Tarraco es el tercer SUV de Seat después del lanzamiento del Ateca y del Arona. Rondará los 4,7 metros de largo y competirá, entre otros, con el Peugeot 5008 y el Nissan X-Trail.

Otra de las novedades interesantes del año será la llegada del Toyota RAV-4. Este nuevo modelo incorpora una plataforma innovadora y estará propulsado, al menos, por un motor híbrido de 2,5 litros que, según Toyota tendrá una buena respuesta y será eficiente.

Continuando con el grupo Toyota, llegamos a Lexus, que tiene como principal lanzamiento el UX. Se trata del primo hermano del Toyota C-HR. Es, por tanto, un SUV de tamaño medio que contará con un motor híbrido de gasolina con 180 CV.

De nuevo del país del sol naciente llegará otra de las novedades del año. Hablamos del Honda CR-V, que también estrena nueva generación. Entre las características de este modelo, señalamos que no incorporará motor diésel en la gama y que contará con un sistema híbrido formado por un motor de gasolina y dos generadores eléctricos.

Un innovador Q8

Muy innovador será el Audi Q8 que debutará próximamente aunque todavía faltan algunos meses para poder verlo. Este nuevo modelo llamará la atención porque comparte soluciones innovadoras del Audi A8, el modelo más avanzado a día de hoy, y, a la vez, también compartirá elementos con el Audi Q7 e, incluso, con el Lamborghini Urus.

Y cerramos el capítulo de los SUV con el nuevo Hyundai Tucson de 2018. Se trata de una puesta al día del Tucson introducido en 2015. Entre los cambios que incorpora destaca un nuevo frontal, más equipamiento en confort y seguridad y la llegada de un motor de gasolina 1.6 de 177 CV y un nuevo diésel 1.6 CRDi de 115 y 136 CV.

Hasta aquí, los SUV. No obstante, esto no significa que no haya novedades en otros segmentos. Por ejemplo, entre los compactos. En este sentido, también de Toyota se espera el nuevo Auris 2019. Es un modelo con una nueva plataforma y un diseño actualizado, que le hace más moderno y atractivo. Este nuevo modelo podrá incorporar dos sistemas de propulsión híbridos, uno con un motor 1.8 de 122 CV y otro con 2 litros de cilindrada y 180 CV.

Igual de llamativa será la nueva generación del Ford Focus, a la venta después del verano. Esta cuarta generación destaca por incorporar una nueva plataforma y una completa gama de motores formada por los gasolina 1.0 de 85, 100 y 125 CV y el 1.5 de 150 y 182 CV. Además, también estarán disponibles los diésel EcoBlue 1.5 de 95 y 120 CV y el 2.0 de 150 CV.