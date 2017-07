"Por primera vez disfruto de mi oficio. Ya no tengo miedo"

-el título del álbum alude al término griego que representa el momento oportuno, el adecuado. ¿Está en su Kairós vital?

-Sí, creo que sí. Por lo menos me lo creo. Estoy en un momento de equilibrio muy bonito en el que pongo en práctica todo lo que he vivido en estos 16 años. Me gusta cantarlo, gritarlo y contarlo. En 2008 empecé a trabajar fuerte a nivel emocional, físico y psíquico. Cada una de las canciones ha nacido de la necesidad de sentirme en paz conmigo misma, sin ataduras, sin dolor... Tengo muchas ganas de que llegue el directo. Estoy preparando la gira y entonces todo cobrará mucho más sentido.

No digo que no haga falta nadie para ser feliz, pero creo que desde donde empieza es desde uno mismo"

-¿Ahora sabe quién es?

-Bueno, esto es como cuando tienes 16 años, que te crees que lo sabes todo y no sabes nada. Ahora me siento muy bien. Si siento algo de preocupación o de miedo intento equilibrarlo y me cuesta mucho menos. O sea, si tengo algún miedo me lo guardo, forma parte de ese crecimiento personal. Me hace muy feliz de tener esta profesión tan bonita, en la que puedo crecer personalmente y, al mismo tiempo, con mi público.

-En el segundo tema del disco canta "Al fin pienso en mí". ¿En qué pensaba antes?

-Bueno, pensaba en ayudar a los demás. Buscaba alivio, conocimiento, seguridad... La vida está claro que se compone de experiencias. Lo que estoy viviendo ahora no es nada fuera de lo normal. Además, lo utilizo como bálsamo después de tantos años trabajando duramente desde dentro hacia fuera. En Kairós pongo en práctica todo lo que me ha hecho ser mejor.

-El nuevo disco está impregnado del tono seguro de una mujer que deja atrás un amor tóxico. ¿Qué mensaje quería transmitir?

-Todos los temas van enfocados hacia lo mismo. Muchas veces tendemos a echar la culpa a los demás. En realidad, la respuesta está en uno mismo. Por eso digo que al fin y al cabo se trata de crear tus propios hábitos, tus propias promesas, tus objetivos... y que sean controlables desde ti y no desde otra persona. No digo que no haga falta nadie para ser feliz, pero creo que desde donde empieza es desde uno mismo. Y al final todo se reduce a ser fiel y conocerse a uno mismo. Es la única manera de aprender a vivir, de querer y saber querer a los demás y de conseguir tus objetivos. Hay que intentar focalizar sin miedo alguno, desde ti, de una manera positiva.

-Pero también hay espacio para el dolor en Kairós.

-Desde luego, en la vida de las alegrías se aprende, pero de los obstáculos un poquito más. De ahí Sabe a dolor. No hay un amor sin desamor.

-¿Le han contado a usted muchas Hermosas mentiras a lo largo de su trayectoria?

-A mí y a todas las mujeres [ríe]. Pero en el ámbito profesional, cuando me preguntan qué aconsejar a las futuras generaciones, les diría que no se mimeticen con el show, con las cosas que realmente no te lleven donde quieres. Sé fiel a ti aunque sea desastroso. A veces el corazón es el que manda pero en ocasiones también te puede fallar.

-No sé si será su trabajo más maduro, pero sí parece el más transparente. Ahora incluso podemos verla en su propio reality.

-Creo que por primera vez estoy disfrutando de mi oficio y además haciendo cosas que no hacía antes. Ya no tengo miedo. Uno de los mayores regalos de mi carrera es el cariño de la gente. Aunque ganara un Grammy, no se compararía con lo que tengo ahora mismo. Me daría pavor si desapareciese...

-Pero hay que disfrutarlo mientras esté...

-Efectivamente, por eso por primera vez disfruto y me olvido de todo lo malo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Pues que esto acabe y me vaya a Granada a darle un beso a mi madre y a mis sobrinos. Me gustaría que no terminase pero no vivimos en cuentos de hadas e igual que llega, pasará... Y pasarán otras cosas.

-En una reciente campaña publicitaria de su programa de televisión aparece entre mensajes como "No soy Rosa de España", "No soy Rosa la triunfita" o "No soy Rosa la gorda. Soy Rosa".

-Con esta publicidad tan brutal estuve lanzando mensajes irónicos. Me encanta que la gente lo haya entendido bien. TVE me vio nacer y en Ten estoy renaciendo.