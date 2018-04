Un Betis evolucionado

El Betis de Setién ha evolucionado. De un equipo que se exponía demasiado a otro que está creciendo gracias a una mezcla entre solidez, pegada y la unión que existe entre el equipo y la afición. Un conjunto verdiblanco con unas variaciones tácticas en el juego que se vienen observando desde hace ya muchos partidos, como el cambio de sistema (del 4-3-3 ó 4-1-4-1 de la primera vuelta al 5-3-2 y variantes de éste en la segunda), el hecho de ver cómo si es necesario pegar un pelotazo se pega, no se arriesga siempre y se pierden menos balones atrás, la mejoría a la hora de defender el balón parado y, por supuesto, el gran fichaje de Bartra. Variaciones en la pizarra (la idea sigue siendo la misma) que han provocado que el cuadro de Heliópolis sea un bloque más sólido, sin perder una pizca de la mordiente y la efectividad en la parcela ofensiva.

El conjunto que dirige Quique Setién ha conseguido frenar la sangría de goles con retoques tácticos que ya se vislumbraron en partidos como ante el Atlético de Madrid, en casa, en el que apareció el doble pivote (Fabián y Guardado), evolucionando desde entonces hasta una apuesta clara por jugar con tres centrales y dos centrocampistas de 1,90 (Javi García y Fabián), lejos de aquella idea veraniega de situar a Guardado solo por delante de la zaga. Una coraza defensiva que se refleja en un dato (@pedritonumeros): el Betis ha recibido 9 goles (cinco frente al Madrid) en las 10 últimas jornadas (ante el Villarreal, momento en el que empezó a cuajar el 5-3-2), mientras que en las 21 primeras había encajado 44.

Un Betis más sólido que no deja tantos espacios atrás, que sufre menos y está más armado. Cambios que Quique Setién ha sabido llevar a cabo con acierto, hasta el punto que ante el Eibar, por ejemplo, los heliopolitanos atacaban con un 5-3-2 que a la hora de defender se convertía en un 5-4-1, con Tello y Boudebouz cayendo a las bandas y Sergio León como hombre más adelantado. Además, en otro ejemplo del cambio que ha llevado a cabo el Betis, los de heliopolitanos ganaron a los de Mendilibar teniendo posesión del balón (47%-53%). Así, la mejoría del Betis no es una cuestión de cambios de hombres, sino de variaciones tácticas. "Hemos dejado la portería a cero, pero no es lo que más me preocupa. Estos partidos son para encajar algún gol y meter alguno más. A alguna gente le encantaría que fuéramos más efectivos adelante y más sólidos atrás. No es lo más importante para mí. Para Adán es muy importante porque ha tenido dos o tres intervenciones extraordinarias, pero lo que me gusta es lo que hemos hecho en el primer tiempo. Me hubiera encantado algún centro mejor, las incorporaciones de Joaquín y meter algún gol más. Prefiero un partido abierto con posibilidades de hacer gol y quizás que te lo metan pero al final las cuentas nos cuadran de esta manera", comentó Setién tras ganar 0-1 en Riazor y hoy el Betis es otro. Es un equipo mucho más fuerte a nivel defensivo, gracias a que el técnico bético ha sabido modificar aspectos tácticos, además de apostar por los canteranos, tener a toda la plantilla enchufada y saber gestionarla bien.

El otro factor clave en el cambio y en la fortaleza defensiva del Betis es el fichaje de Bartra, que está en un modo imperial, como así se refleja en las estadísticas (@BetisStats). Antes de la llegada del central, el Betis dejó su puerta a cero cuatro veces en 23 partidos (17%) y con el catalán sobre el campo no encajó gol siete de 10 veces (70%). Además, antes de Bartra, el Betis encajó 51 goles en 2.090 minutos (1 cada 41') y con Bartra encajó 8 en 880 (1 cada 110'). También, con el ex jugador del Borussia Dortmund, quitando los partidos con Madrid y Valencia, los verdiblancos han conseguido ante los demás equipos el siguiente balance: siete victorias y un empate (ninguna derrota), con 14 goles a favor dos en contra.

Así, el Betis lleva cuatro triunfos seguidos, estando a sólo dos de igualar su mejor racha de victorias consecutivas en Primera (6, en la campaña 59-60).