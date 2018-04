Setién pasa del Sevilla

Quique Setién, entrenador del Betis, no sólo disfrutó ayer de la Feria sino que por la noche fue protagonista en el programa El Club de Bein Sports, en el que, en una entrevista telefónica, repasó las claves del buen momento del equipo. Además, el técnico aseguró que no se fija en el Sevilla. "Me da igual quedar por encima o por debajo si yo entro en Europa. No soy antisevillista", aseguró Setién, que también se refirió al crecimiento de jugadores de la cantera como Fabián, Loren, Júnior o Francis, gracias al trabajo realizado por José Juan Romero, entrenador del filial.

Equipo de moda: "La realidad es que estamos atravesando un buen momento, es indiscutible Cinco victorias seguidas es lógico que se hable de nosotros, nadie esperaba que esto pasara así".

Modificaciones: "También cambiamos en la primera vuelta, el dibujo rara vez ha sido el mismo. Para mí es importante tener un futbolista en el centro, incluso cuando jugamos con dos centrales. Ha habido partidos en los que no ha estado Javi, en los que ha jugador Guardado, solo o acompañado de Fabián. El dibujo no es lo importante, últimamente jugando con tres defensas en el aspecto defensivo nos ha dado un poco más de consistencias al acumular un jugador más que antes no lo tenías. Independientemente del dibujo el equipo no ha perdido su identidad, siempre ha tratado de hacer lo mismo: salir con e balón, hacer posesiones largas, jugar hacia delante. Ha habido muchos aspectos en los que hemos mejorado, en lo defensivo y en lo ofensivo. Entendemos e interpretamos mejor los espacios, estamos teniendo una pausa que antes no teníamos, queríamos acabar rápido las acciones, ahora combinamos y esperamos encontrar los espacios con más claridad. En el aspecto defensivo hemos mejorado en la presión tras pérdida, achicar... Todo es un trabajo que requiere su dinámica, su tiempo... Hay otra cosa fundamental es que vas cambiando de jugadores, no siempre han jugado los mismos. Hemos sufrido muchos accidentes en forma de lesiones que nos han trastocado en el campeonato, sobre todo al principio. También ha habido momentos en los que resultados no llegaban, aquí todo el mundo quiere ganar. Las cosas sólo llegan si haces las cosas bien y ha habido partidos en las que no las hemos hecho, pero no por no querer o no tenerlo claro, sino que todo necesita su tiempo".

Punto de inflexión de la temporada: "Ha habido momentos a lo largo de la temporada en los que nuestro entorno estaba más nervioso que el vestuario. Te lo pueden decir la totalidad de los futbolistas que estábamos convencidos de lo que estábamos haciendo. No hemos tenido la continuidad, encajábamos muchos goles, pero todo el mundo estaba absolutamente implicado en la idea. Cuando no tienes resultados, en la cabeza de muchos jugadores empiezan las dudas, pero eso lo he vivido más veces y yo sé el resultado que a la larga esto da. Sabía que era cuestión de tiempo que los futbolistas lo fueran entendiendo y fueran más consistentes. Después del partido del Girona, les he dicho a los jugadores que hemos hecho una primera parte extraordinaria, y que en la segunda creo que hemos hecho lo que teníamos que hacer. Hemos sido un equipo maduro, vamos poco a poco consiguiendo ese punto de madurez de creer las cosas, del nivel de confianza que te dan los resultados. Los jugadores se están dando cuenta de que son buenos, de que pueden ganar en cualquier sitio, eso no lo teníamos antes. Ahora somos un equipo que la mayor parte del tiempo jugamos bien, solemos tener el balón, somos valientes y los futbolistas están dando lo mejor de sí mismos. Pero todavía les queda ese punto de madurez competitiva, de partidos duros de verdad, como los 15 últimos minutos de Girona, que seguramente han sido los 15 minutos más duros. No tuvimos el balón, nos lo quitábamos de encima pero hemos sabido defender, aguantar las patadas, aguantar los centros... Ese paso que estamos dando de madurez es lo que nos está haciendo crecer. Espero que se pueda mantener ese nivel de concentración, de atención, al margen de jugar que siempre lo vamos a tratar".

Acabar por encima del Sevilla: "A eso no le doy especial valor. Soy cántabro, soy bético ahora, pero no soy antisevillista. Me da igual exactamente igual quedar por encima o por debajo si yo he entrado en Europa. Me hace muy feliz que la gente se lleve las alegrías que se están llevando con su equipo, para mí personalmente es ver jugar bien a mi equipo al fútbol. Jugando bien vas a conseguir los resultados, tardarás más o menos. Cuando juegas bien, aunque pierdas, siempre te queda algo. Cuando juegas mal y no ganas, no te queda nada. A eso siempre me he agarrado y es importante. El fútbol da muchas vueltas y a ver si no perdemos los seis próximos partidos. Llevo muchos años y sé los giros y regates que da esto. Si podemos quedar quintos, será mucho mejor que quedar sextos".

Fabián: "Tiene unas condiciones, yo no he creado nada, lo hemos puesto en el entorno adecuado y en la idea que él también siente y es capaz de desarrollar con mucha inteligencia. Es un futbolista enorme, estoy diciéndole las cosas que tiene que mejorar, sobre todo su manejo con la pierna derecha. Hay cosas que en momentos de partidos que debe tener un poco de pausa, que se precipita. Pero es que tiene 21 años, el rendimiento que está dando y la progresión que está teniendo es espectacular. Es un futbolista enorme, nos dará muchas alegrías, primero al Betis y luego tendrá que marcharse a otro sitio. Le quedan dos, tres o cuatro años aquí en el Betis muy bueno. Adquirirá un status. Yo creo que es un futbolista que maneja bien muchos registros. Tiene gol, tiene llegada, tiene pase, tiene muchas cosas, con el estado de ánimo en el que está y siendo el tipo de chaval que es, extraordinario, humilde, con ganas de crecer... Tiene una proyección de selección".

Loren: "Me parece un futbolista enorme, maneja muchos registros. Toca el balón perfectamente, tiene calidad, tiene pase, tiene gol... Va a ser un futbolista de mucho nivel, no solamente es un buen rematador, que ya ha demostrado que lo es. Trabaja, entiende el fútbol, no es egoísta para fijarse nada más en la portería. Le dio dos pases el día del Eibar a Rubén Castro, el otro día a Fabián, ha metido un gol de una categoría enorme. Tiene disparo, va bien de cabeza, es un jugador muy, muy completo. Espero que el club lo haya asegurado mucho y podamos disfrutar aquí de él. Lleva en el Betis tres años en el filial haciendo goles, yo he hablado mucho con José Juan Romero, que es el entrenador del filial, sobre él. él ya lo veía desde hace mucho tiempo, el problema era dar el paso en un equipo con tanta presión como el Betis, darle la oportunidad a un chaval que viene de Segunda B, eso frena mucho. Hay muchos jugadores de Segunda B que en unas condiciones concretas pueden dar el paso perfectamente. Hay que ser valientes, entiendo también a muchos entrenadores que se están jugando su pescuezo, que prefieren jugárselo con jugadores ya hechos y no con chavales que necesitan un tiempo. Es verdad que no sabes si van a acabar de dar ese paso, yo no sé si lo veo con más claridad o no, pero Loren siempre me gustó, como otros chavales de la cantera que estamos esperando el momento".

Júnior: "Es un caso similar al de Loren. Entiende muy bien el fútbol, tiene pausa, es fuerte, consistente... Tiene cosillas que mejorar, pero no hay día que no llegue a la línea de fondo y dé tres pases de gol. Defensivamente es consistente, irá mejorando paulatinamente.

Forma de juego de la cantera: "El primer día que llegué, me reuní con el entrenador del filial, me hizo un análisis profundo de todos los jugadores, fuimos a la pretemporada, me asesoró y me aconsejó. Había visto varios partidos del filial en vídeo y es verdad, que salvo matices, la idea también es la de jugar. Creo que el filial tiene un muy buen entrenador, hemos conectado muy bien, hablamos permanentemente. Y la idea que hay en el club es similar a la que yo desarrollo. Eso nos ha ayudado muchísimo, yo no les he tenido que explicar muchas cosas a Francis ni a Júnior, lo que ya traían nos ha ayudado y a ellos sobre todo. Entienden muchas cosas que nos hubieran costado mucho más de haber tenido otros modelos".