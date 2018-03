Setién, entre Europa y la planificación

La victoria ante el Levante ha metido al Betis de lleno en la pelea por Europa, una circunstancia de la que no rehuyó Quique Setién, pero de la que también advirtió para el futuro.

"A todos nos encantaría poder tener esas expectativas. Es obvio que nos crearía un problema, ya no por las vacaciones, sino por afrontar una pretemporada desde esos momentos y luego pensando que hay que terminar en mayo del año siguiente. A mí me gusta pensar en el día a día, pero también pienso mucho en el más allá. El entusiasmo, las ganas y la satisfacción que nos va a producir conseguir un hecho como ése podría ser muy grande pero tendríamos que planificar y pensar en muchas cosas de cara al futuro", indicó Setién, que también realzó aspectos de la actual planificación: "Por número tenemos una plantilla corta, si hablamos de jugadores profesionales. Todas las perspectivas que nos trazamos a comienzos de temporada se están produciendo. Tenía en la cabeza, al igual que el club, hacer progresar en ese sentido a los chavales. Hemos tenido un permanente contacto con José Juan Romero durante todo el año. Alguno podía pensar que esa plantilla corta nos podía generar algunos problemas, pero afortunadamente no ha sido así".

El técnico, que recordó la figura de Quini y transmitió su pésame a la familia y al Sporting, no quiso responder a Vincenzo Montella sobre las posibilidades que tiene el Betis de acabar por encima del Sevilla: "No soy adivino. Soy una persona cauta, ya me conocéis. No sé si será posible, ni me preocupa. Quizás a final de temporada tengamos que hablar de esto. No me preocupa lo que diga Montella".