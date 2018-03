El Betis pasa página y ya piensa en el Alavés

El Betis ha comenzado este lunes a entrenarse con vistas al partido de dentro de siete días en Vitoria ante el Alavés (21:00 horas) tras la derrota sufrida en Mestalla.

Quique Setién dirigió este lunes una sesión a puerta cerrada en la ciudad deportiva verdiblanca, en la que los titulares en Mestalla no saltaron al césped e hicieron trabajo de recuperación en el gimnasio. Sí estuvieron en el campo algunos de los jugadores que este domingo tuvieron algunos minutos ante el Valencia, como Francis Guerrero, Cristian Tello o Rubén Castro, junto con otros que no jugaron o no estuvieron convocados como el lateral danés Riza Durmisi, el centrocampista argelino Ryad Boudebouz y el delantero Sergio León.

Junto a ellos, también se ejercitó el extremo costarricense Joel Campbell, quien viene haciéndolo con normalidad desde hace dos semanas aunque aún no ha vuelto a una convocatoria de Setién desde el pasado 31 de octubre ante el Espanyol, partido en el que se lesionó.

El Betis de Setién tiene ante sí una semana para recuperar plenamente a jugadores como el mexicano Andrés Guardado, quien pese a superar unas dolencias musculares se quedó fuera de la lista para el Valencia; y para afrontar siete días en los que tendrá que jugar el encuentro ante el Alavés el lunes 12 de marzo y ante el Espanyol, el sábado 17.