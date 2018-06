Ceballos, siempre presente para Setién

El nombre de Dani Ceballos sigue estando presente en el Betis. Sobre todo, para su entrenador, Quique Setién, que ya quiso contar con el centrocampista utrerano en el pasado mercado invernal. El cántabro considera que el fútbol del jugador del Real Madrid se adapta perfectamente a la idea de juego que él está desarrollando en el conjunto heliopolitano, y así lo ha vuelto a señalar en el Partidazo de Cope, aunque también reconoció que no es una opción fácil. "Me gustaría tenerlo en mi equipo, pero muchas veces uno no tiene lo que quiere", manifestó el técnico del equipo verdiblanco, que continúa disfrutando de sus vacaciones a la vez que está en permanente contacto con el club bético para estar al tanto de los diferentes movimientos de la planificación deportiva.

Temas burocráticos impidieron en invierno que Dani Ceballos pudiera regresar al Betis, y en estos momentos su futuro es una incógnita, después de que ayer se produjera la salida de Zinedine Zidane del Real Madrid. "Gracias por todo lo que he aprendido de ti este año. Dejas un legado muy grande en el Real Madrid. Fuiste leyenda como jugador y ahora también como entrenador. Te deseo lo mejor, míster", indicó el centrocampista utrerano en las redes sociales tras conocerse la marcha del preparador francés.

Así, la situación de Ceballos, que apenas ha gozado de oportunidades con el ya ex entrenador del cuadro de la capital de España (899 minutos repartidos en 12 encuentros de Liga, 5 de la Copa del Rey, 4 de Liga de Campeones y uno de la Supercopa de España), podría cambiar de cara a la próxima temporada con la llegada de un nuevo entrenador. Mientras tanto, su nombre sigue en la mente de Setién.