El Getafe quiere ir en el tren que lleva al Viejo Continente

El Getafe, tras conseguir el objetivo inicial de la permanencia, quiere meterse de lleno en la pelea por los puestos que dan derecho a jugar la Liga Europa la próxima temporada, de ahí la importancia que los azulones le están dando al encuentro que disputarán ante el Betis.

Así lo expresó ayer Damián Suárez en declaraciones a los medios oficiales del conjunto madrileño: "Este año estamos disfrutando de la Primera División, que es muy bonita, y haciéndolo muy bien. El equipo trabaja para seguir escalando posiciones y estamos muy cerca de los puestos de Europa. Mientras tengamos oportunidad vamos a seguir peleando por ellos".

El futbolista uruguayo no escondió su ambición a la hora de encarar el tramo final del campeonato y mostró el deseo que tanto él como sus compañeros tienen de ponerle el broche de oro a la campaña que están realizando logrando una clasificación para Europa: "Siempre tienes que mirar lo positivo y llegar a lo más allá. No te puedes quedar con lo que estás haciendo. El trabajo siempre da su recompensa. ¿Por qué no soñar con esos puestos de Europa también?".

"Cuando consigues un logro es muy bonito y tienes que disfrutarlo al máximo, porque al año siguiente no sabes si vas a estar disfrutando de eso de vuelta", añadió Damián, que todo apunta a que será de la partida ante el Betis en el costado derecho de la defensa azulona.