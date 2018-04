Haro: "Europa se está poniendo a tiro y no podemos desaprovecharlo"

El presidente del Betis, Ángel Haro, ha afirmado este martes que, tras la victoria de este lunes ante el Getafe (0-1) y la sexta plaza del equipo con 46 puntos, la clasificación para la Liga Europa "se está poniendo a tiro" y que no se debe "dejar pasar la oportunidad".

Haro repasó en los micrófonos de la radio del club la actualidad y expectativas de un equipo que, tras pasarlo "mal" ante el Getafe, obtuvo "rendimiento" en forma de puntos, lo que en su opinión "es señal "de que se está creciendo" y que ya no depende de rivales y sí de sí mismo, por lo que "hay que optar por llegar lo más arriba posible".

"El equipo está en esa dinámica positiva. Incluso cuando las cosas no salen a la primera, tenemos esa inercia que permite sacar los partidos adelante como ayer", aseveró el mandatario bético, quien reconoció que a principios de temporada no esperaba estar sextos en la jornada trigésima, "sinceramente, no".

Aseguró que "ni los más optimistas apostaban por un crecimiento tan acusado" y consideró que ello "no es casualidad" y sí, por el contrario, "fruto del trabajo que se está haciendo en el club en todos los ámbitos, no solo en el deportivo".

Sobre la cautela que el entrenador, Quique Setién, ha pedido con Europa, señaló que "obviamente" quieren "competir por llegar", aunque "lo que no tiene sentido es que se convirtiera en una obligación, que es lo que pretendían los que le preguntaban para después tachar de fracaso el hecho de no llegar".

"Yo creo que la frontera de la Europa League puede estar en 60 ó 62 puntos. Este año va estar cara", aseveró el presidente del Betis, quien consideró que "los béticos tienen derecho a ilusionarse" porque "llevan muchos años sufriendo y es un momento para estar feliz y disfrutar".