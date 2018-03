Loren: "Sería muy bonito clasificarnos para Europa"

El delantero del Betis Loren atraviesa por un excelente momento de forma, y no esconde su ambición a la hora de mostrar su deseo para la recta final de la Liga, como ha expresado en una entrevista en Bein Sports al ser cuestionado por la opción de jugar en Europa la próxima temporada: "La gente lo toma como una obligación, pero están los demás equipos, no estamos solos, y hay equipos como el Getafe o el Girona que están ahí peleando y haciendo una temporada espectacular. Ahora viene el tramo decisivo y esperamos que con nuestro trabajo, ojalá, ojalá podamos conseguirlo para todos los béticos, porque hay un grupo humano estupendo e increíble. Y sería muy bonito poder conseguir eso".

Además, el delantero marbellí repasó, también, cómo ha sido su adaptación a la máxima categoría del fútbol español tras dar el salto de Segunda División B desde el Betis Deportivo: "Los nervios van por dentro. Ahora sólo quiero consolidarme en Primera. Y si es en el Betis, pues mucho mejor, porque es donde siempre he querido estar y donde he tenido la fortuna de poder llegar a jugar".

"El día del partido, con Francis en la habitación, le decía: 'Igual jugaré algunos minutillos, y si eso pasa, estaré súper contento'. Cuando me enteré de que era titular, no sabía dónde meterme. Por suerte, salió bien y pude cumplir un sueño", rememoró el atacante bético sobre su primera convocatoria y titularidad en el partido ante el Villarreal en el Benito Villamarín, haciendo mención a las muestras de cariño que recibió de sus compañeros, amigos y familiares: "Gente que yo veía por la televisión y que ahora eran mis compañeros. Es una gran noticia que ellos se alegren por la gente de la casa. Para los jugadores del filial es muy importante. Yo, por mi edad, no podía alternar, pero sabía que si hacía las cosas bien iba a tener la oportunidad porque, como se ha demostrado, apuestan por la cantera. Somos seis o siete los que ya estamos ahí. Es una motivación para los de abajo pensar que el día de mañana puedes ser tú el que esté en el primer equipo".

Por último, Loren explicó cómo ha ido asimilando todo lo que le ha tocado vivir tan rápido: "La gente me trataba como un ídolo y yo no he hecho nada. He jugado dos ratitos, como aquel que dice, y he metido un gol, pero, bueno, el boom se va calmando. Yo también lo voy asimilando. Esta parte también es bonita".