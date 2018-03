Rubén Castro, en el sprint por el récord

El Betis encara la recta final del campeonato metido de lleno en la pelea por acabar la temporada clasificado en los puestos que dan derecho a jugar la Liga Europa el próximo curso, pero en el plano individual está presente en el beticismo la posibilidad de que Rubén Castro pueda convertirse en el máximo realizador de la historia del cuadro verdiblanco en Primera División. En estos momentos, el delantero canario suma 77 goles en la categoría principal del fútbol español, después del tanto que le hizo al Leganés en Heliópolis, y se encuentra a uno de empatar con Poli Rincón y a dos de superarlo, teniendo nueve jornadas por delante para conseguirlo y agrandar su leyenda como bético.

Después de su aventura en la Superliga china (siete goles en once partidos) Rubén Castro regresó el pasado 2 de enero a ejercitarse con sus compañeros bajo las órdenes de Quique Setién, y tras quedarse fuera de la convocatoria en el derbi en Nervión jugó el último cuarto de hora ante el Leganés y marcó un penalti decisivo en el minuto 83 para dejar la victoria en Heliópolis (3-2), después jugó los últimos 17 minutos ante el Barcelona (0-5) y la última media hora de partido en Balaídos ante el Celta, donde el 24 bético no gozó de la oportunidad de igualar a Rincón en el penalti que lanzó y marcó Guardado en el alargue del choque (92').

Posteriormente jugó el partido completo ante el Villarreal (2-1) pero no marcó y en los dos siguientes (0-1 ante el Deportivo y 3-5 frente al Real Madrid) se quedó sin ser convocado, volvió a una convocatoria ante el Levante (0-2) y no dispuso de minutos. Ante la Real Sociedad (0-0) y Valencia (2-0) sólo jugó los últimos veinte minutos, frente al Alavés jugó 63 minutos (1-3) y no jugó ante el Espanyol pese a estar en la convocatoria. La eclosión de Loren, que atraviesa por un momento dulce, y la competencia con Sergio León le han restado protagonismo a Rubén Castro, que, mientras tanto, sin levantar la voz, sigue tranquilo trabajando y luchando al máximo, como se le puede ver en los entrenamientos, para aprovechar los minutos de juego que pueda tener hasta el final de temporada. El futbolista nacido en Las Palmas de Gran Canaria no pierde la alegría, sigue trabajando día a día para mantener su buena forma física y ponerle las cosas complicadas al técnico verdiblanco a la hora de realizar la convocatoria y elegir un once. Todo, con el objetivo que tiene en mente de ser el mayor realizar del Betis en Primera.

Una meta personal que intentará conseguir en lo que resta de campeonato, aparcando su futuro hasta el final de la temporada. No será hasta que acabe la competición cuando se conocerá el desenlace de la situación de Rubén Castro en el Betis. Ahora, el canario coge velocidad para alcanzar su récord en el sprint final de la Liga.