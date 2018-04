Setién: "Desconocía que Adán se operaría"

La baja de Adán, tras su paso por el quirófano, centró la conferencia de prensa de Quique Setién, entrenador del Betis, que, pese a todo, quiso zanjar este asunto e incluso aseguró que el equipo solventará esa ausencia como ya lo ha hecho en otras ocasiones.

"Es verdad que la información que sale en los medios antes de que yo venga a hablar la desconocía. Yo no mentí", reconoció el entrenador, molesto por ese aspecto de enterarse por la prensa, pero comprensivo con la lesión de su portero: "Ha pasado por el quirófano para solucionar este problema que arrastraba desde hace dos meses y medio. La última información que yo tenía cuando comparecí era lo que hablé después de venir de Barcelona, la idea era la de aguantar hasta el final de temporada como venía haciendo. Todos nos hemos quedado descolocados, pero él es el único que puede medir el dolor que tiene, la decisión la ha tomado y se respeta. Tenemos que aceptar que vamos a perder un jugador importante, como ya hemos perdido a otros en la temporada. Nos puede descolocar un poco, quedan ocho jornadas importantes, pero tenemos una confianza absoluta en Dani (Giménez). Vamos a superar este accidente, y saldremos adelante con toda seguridad. Estamos hablando de que él siente el dolor, él sabe cuándo puede y cuándo no. Este tema no lo vamos a convertir en un culebrón".

Tras ofrecer la primera versión oficial del club sobre el caso Adán, Setién quiso centrarse en el duelo ante el Eibar y en esa posibilidad de lograr una plaza europea: "No me preocupa ni me fijo mucho en la clasificación. Todo es circunstancial, me encantaría mantener esta posición, seguir sumando puntos y conseguir el objetivo prioritario que es entrar en Europa, dependemos de nosotros mismos. Hemos llegado en muy buen estado, podemos tener algún tropiezo, pero la línea que venimos marcando, el crecimiento que estamos teniendo es para valorar".

El preparador bético, que elogió al Eibar pero que se mostró optimista para el partido de esta tarde, acabó respondiendo a una nueva pregunta sobre Montella, técnico sevillista: "Soy bastante más mayor que él, sé cómo funciona esto del fútbol y nunca se me ocurrirá sacar pecho. Las circunstancias te pondrán en tu sitio. Siempre seré cauto, eso será una lección que haya aprendido Montella para no cometer esa imprudencia más. Tampoco le doy más importancia".