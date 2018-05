Un empate "justo" y una "satisfacción"

"No estábamos jugando bien, nos costaba tener el balón. No tuvimos ese punto de lucidez, salvo 20 minutos al principio", razonaba un Quique Setién que se decía satisfecho por un "justo" empate. "El campo se ralentizó mucho, el balón no corría, tuvimos imprecisiones y les permitimos seguir creciendo. Al final hemos tenido un partido diferente a los que solemos tener, con más control", dijo.

Pero lo importante, más allá del empate, es haber conseguido el punto necesario para certificar, como mínimo, la sexta plaza. "Para nosotros también hubiera sido un éxito enorme lograr la séptima plaza, pero la derrota ante en Bilbao y el empate ante el Sevilla permite que el Villarreal nos adelante", comentó el santanderino, que recuerda que "todavía falta un partido" y que pelearán por alcanzar "la quinta posición".

"El resultado ante el Sevilla me parece justo", resalta el cántabro. "Hemos tenido una ocasión clarísima de Loren, que vino tras una jugada espectacular. Es verdad que no hemos estado bien durante muchos minutos. Durante otros, nos dominaron. Pero ellos tampoco generaron tanto peligro como para pensar en otro resultado", aseguró un Setién que reconoció que, sin balón, su equipo sufre mucho: "Hay que tener en cuenta los jugadores que tienes enfrente. El Sevilla, potencialmente, es muy poderoso. Ganarle en casa y empatarles aquí sin tener peligro y manteniendo siempre el control de la pelota es una utopía".

Y la satisfacción completa llegó cuando la plantilla celebró junto a la afición la consecución de, mínimo, la sexta plaza, que da acceso a la competición europea. "Hemos conseguido un objetivo que al principio no nos planteábamos y durante el curso han pasado muchas cosas. Por eso lo ha celebrado la afición con los jugadores, que lo han merecido. Han habido futbolistas que han brillado, que han crecido... hay muchas cosas buenas para estar satisfechos", resaltó el cántabro, que indica que el proceso de adaptación ha sido más rápido de lo esperado: "Creía que creceríamos de forma progresiva".

¿Quedar por encima del Sevilla es una satisfacción? "Es el primer año que estoy en el Betis. Ya he dicho que no tengo animadversión hacia ellos. Trato de competir con todos los equipos por igual. Para mí, la satisfacción es poder quedar quintos o sextos, y por encima de equipos de nivel como el propio Sevilla u otros equipos que han jugado en Europa en años anteriores. Pero para la gente supone mucho", señaló.