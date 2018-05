De la frustración de Bartra a la ilusión de Fabián

Aguardaba Marc Bartra con expectación la lista de Julen Lopetegui para el Mundial de Rusia, pero finalmente el seleccionador no lo incluyó en la lista de 23. "Quiero tener un recuerdo a los jugadores que no están en la lista y que han sido decisivos en la clasificación. Lo sentimos pero no pueden formar parte de la lista en la que sólo pueden entrar 23, es el trago más amargo porque hay jugadores como Morata, Bartra, Illarramendi o Vitolo que merecen estar, nos han ayudado y desgraciadamente no van a estar", expuso Lopetegui durante su conferencia de prensa.

"Gracias a todos por tantos mensajes y muestras de cariño en un día difícil para mí. Mucha suerte compañeros", expresó el central verdiblanco en las redes sociales, tras la decepción que sufrió al mediodía. Mejores noticias le llegaron por la tarde, cuando la redacción española de uefa.com lo eligió en el once ideal del campeonato, tras su magnífica segunda vuelta.

Bartra, en el once de la Liga de UEFA; Fabián, Loren y Júnior, en el de las revelaciones

De la frustración de Bartra se pasa a la ilusión de Fabián, quien hoy conocerá si está entre los elegidos para comenzar la preparación del Mundial con la selección española, dentro de esos siete futbolistas que serán premiados por su buena temporada y que están en la órbita de Lopetegui de cara al futuro. "Algunos pertenecen a la sub 21 y otros casi", manifestó el seleccionador y en las quinielas, además del centrocampista bético, aparecen otros jugadores como Fornals, Carlos Soler, Oyarzabal, Meré, Maffeo, Unai Núñez o Adama Traore.

Además, Fabián, junto a Loren y Júnior, también fue incluido en el once revelación de la temporada para uefa.com, que premió así el rendimiento de los canteranos béticos.