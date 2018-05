"Han sido mejores"

Quique Setién no dudó en reconocer la inferioridad de su equipo en San Mamés. "El Athletic nos ha superado. En la primera parte no nos ha dado opción", subrayó el entrenador del Real Betis. "Queríamos hacer una presión más alta, pero no nos han dejado", añadió. Además, se refirió a la mejoría del equipo en la segunda parte y achacó el primer gol de los vizcaínos a "un pequeño despiste, un desajuste ".

Asímismo, el cántabro incidió varias veces en los errores que tuvieron los suyos a la hora de hacer circular la pelota. "Hemos estado muy imprecisos con el balón. No hemos tenido esa finura y ese toque que habitualmente tenemos", explicó. También se refirió a la actuación de Iñaki Williams, uno de los hombres destacados en el conjunto local. "Tanto viniendo a recibir como yendo al espacio, nos ha hecho mucho daño", recalcó.

Estoy satisfecho, lo que nos queda hasta el final es intentar saborear estas gotas"

"Ha sido una semana complicada, porque hemos tenido muchos jugadores que no han podido entrenar, que han tenido molestias. A Barragán, por ejemplo, lo hemos tenido que sacar de la lista", dijo el entrenador cántabro, que también lamentó la lesión de Júnior, aunque señaló que esta reiteración de bajas "no debe ser una excusa". Sobre la posible lesión del lateral dominicano, Setién se limitó a decir que había tenido "un problema en la rodilla" y que se sometería a una evaluación ya de vuelta en Sevilla.

Un periodista bilbaíno quiso preguntar por la ovación de San Mamés a Joaquín al ser sustituido. "Se está convirtiendo en algo habitual", respondió Setién, que justificó este tipo de homenajes hacia el portuense: "Es el reconocimiento al trabajo que hace cada día y al que ha hecho durante muchos años", dijo.

Setién se pronunció también sobre la acción del gol anulado: "La duda que me generan estas acciones es, ¿qué habría pasado en el otro área?", insistió.