Lopera pide al Tribunal que expulse a las asociaciones de béticos y que declare nulo el informe pericial

El ex mandatario del Real Betis Manuel Ruiz de Lopera ha pedido a la Audiencia de Sevilla que expulse del procedimiento a las tres acusaciones particulares –Béticos por el Villamarín, Por nuestro Betis y la Liga de Juristas Béticos- al considerar que no pueden ejercer esta acusación porque “no son víctima y no acreditan haber sufrido ningún perjuicio”, y ha solicitado asimismo que declare la “nulidad del informe pericial” realizado por dos funcionarios de la Agencia Tributaria por la “gravísimas irregularidades que incurren” en el mismo.

La abogada Encarnación Molino, del bufete Montero-Aramburu y que representa a Manuel Ruiz de Lopera, ha planteado hasta cuatro cuestiones previas en las que denuncia la vulneración de distintos derechos por la admisión de las tres asociaciones de “aficionados, simpatizantes y béticos en general” como acusación particular; el proceso de elección y nombramiento de los peritos que realizaron el informe pericial que cuantificó en 29,5 millones el supuesto perjuicio para el club; así como por la vulneración del derecho de defensa por la negativa de la juez instructora, Mercedes Alaya, al nombramiento de un perito de parte para que interviniera en el análisis de las cuentas; y por último la vulneración de un derecho a un juez imparcial, en alusión a las 48 resoluciones dictadas en la fase de instrucción por el magistrado de la Audiencia Juan Antonio Calle Peña, que fue recusado por al ser sobrino de uno de los integrantes de la Liga de Juristas Béticos.

Sobre la primera de las cuestiones, la expulsión de las tres acusaciones particulares, la letrada ha asegurado a los magistrados de la Sección Tercera de la Audiencia que es el Real Betis la única entidad que puede ejercer la acusación particular, “como perjudicado directo” pero no las asociaciones de béticos, que podrían haber ejercido en su caso la acción popular, previa prestación de fianza. “Resulta absurdo y jurídicamente insostenible que estas asociaciones reclamen una responsabilidad civil para un tercero –el Real Betis-, al que no representan y que además está personado, y además reclaman incluso más responsabilidad civil –hasta 25 millones una de ellas- que el propio perjudicado”, ha sentenciado la abogada de Lopera, que ha pedido su “expulsión” del procesamiento y que se les condene al pago de las costas procesales por haber ejercido “indebidamente” la acusación particular.