Pezzella: "Como defensor, no me gustan los datos de tantos goles recibidos"

Germán Pezzella ha ofrecido una interesante rueda de prensa en la que ha analizado diferentes asuntos. Entre ellos, ha mostrado su malestar por los goles recibidos esta campaña (62): “Nos duele muchísimo esos datos. Creo que defensivamente y ofensivamente va mucho en el bloque, pero siendo defensor no me gustan esos números. Ojalá la temporada que viene sean de otra manera”.

Además, el argentino ha tratado otros temas:

Renovación: “Estoy contento. Tuve la suerte de ampliar el vínculo. Era algo que veníamos hablando desde hace tiempo y llegamos a buen puerto. Hubo buena predisposición de los dos lados”.

Progresión: “Me cuesta a mí por mi forma de ser hacer una valoración mía, pero uno cuando mira hacia atrás llegué hace dos temporadas y ya he jugado creo más de sesenta partidos. Eso es bueno y la continuidad y confianza a uno le va ayudando en su rendimiento”.

De las críticas al reconocimiento: “Es parte de este mundo. Vivimos en un mundo que de un día a otro pasas de ser el peor al mejor. Mi primer tiempo no fue fácil, sufrí demasiado, pero es la manera de encarar el desafío, de querer demostrar por qué hubo gente que quería que jugara aquí. No quería defraudar a aquella gente. Es mi manera de ser. Trabajar día a día y dar lo máximo. Yo, cuando me voy a casa, me voy con la sensación de haberlo dato todo”.

Serra Ferrer: “Tuve la oportunidad de conocerlo. Uno ya lo conocía por lo que ha sido y es dentro del club. Creo que suma porque la gente se ve reflejada en una persona que le dio mucha alegría y conoce la institución. Es un club particular, entre todos y con unión hay que lograr que los mejores resultados vengan”.

Quique Setién: “No sé si comenta mucho o no. Obviamente vivimos en una ciudad que respira fútbol, pero nos queda un partido y cada oportunidad en esta profesión hay que utilizarla. Un día para otro puedes pasar a tener una imagen diferente. Hay que darle responsabilidad a esta camiseta y dar lo máximo”.

Fútbol de Las Palmas: “Todos reconocen que ha tenido un estilo definido. Es un futbol vistoso en el cual toman riesgos, pero tampoco me compete hablar mucho de otro equipo”.

Muchas o pocas fichajes: “Es difícil opinar sobre ese tema. Cada cosa que se diga se puede tomar de manera diferente. Hay gente que tomas decisiones y nosotros tenemos que aceptarlas. Una vez acabe el torneo se verá qué decisiones toma el club. Hay gente en el club encargada para eso que buscará lo mejor para el club”.

Nota: “No la voy a poner. No es la campaña que uno al principio de temporada quería hacer. No nos gusta haber pasado por las situaciones que hemos pasado. Queríamos regularidad y haber disfrutado, pero me encantaría mirar la tabla y estar arriba. Una vez que acabe la temporada y que cada uno pueda hacer un balance grupal y personal”.

Otra candidatura: “Son temas que nos llegan. Es una situación política del club que se resuelva lo antes posible. Creo que la mejor manera es la unión de todos y que el club siga adelante. En cuanto al plantel hay gente en el club dedicada a lo deportivo y afrontaremos lo que ellos digan”.