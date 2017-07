Una nueva revolución

En una situación parecida se encuentra Jonas Martin. Aunque Setién está satisfecho con su actitud en esta pretemporada, en el club no se descarta su salida. Al interés del Bursaspor o del Angers se ha sumado en las últimas horas el del Estrasburgo, según informó ayer L'Equipe, que indicaba que el equipo francés habría presentado una propuesta para una cesión con opción de compra. Eso sí, ningún club por el momento se ha acercado a los 2,6 millones de euros que se pagaron el pasado verano al Montpellier, de ahí que el Betis todavía no haya cedido a la salida del francés, aunque cada vez esté más claro que su futuro estará lejos de Heliópolis.

No sólo en el capítulo de entradas se ha movido Serra Ferrer. Nada más terminar la pasada campaña, el balear ya comunicó a Manu Herrera, Álex Martínez, Donk, Rubén Pardo y Cejudo, que acababan su vinculación con la entidad verdiblanca, que no continuarían. Luego llegarían los traspasos de Petros, que puso rumbo al Sao Paulo, Bruno, vendido al Getafe, Dani Ceballos, que acabó siendo firmado por el Real Madrid, y las cesiones de Rubén Castro, con destino en el Guizhou Zhicheng de la Superliga china, y Álex Alegría, que fue prestado al Levante dentro de la operación para contratar a Camarasa. A estas salidas se suman el traspaso de Piccini al Sporting de Portugal, cerrado antes del regreso de Serra, y las ventas de Portillo y Dani Pacheco al Getafe, ya pactadas desde el pasado año en caso de ascenso a Primera del conjunto madrileño.

Felipe Miñambres y una conversación con Serra Ferrer

El Celta presentó ayer a su tercera incorporación para esta temporada, el centrocampista eslovaco Stanislav Lobotka, que llega procedente del Nordsjælland de la Superliga danesa, y durante el acto tomó la palabra el director deportivo celeste, Felipe Miñambres, que desveló un diálogo reciente con Lorenzo Serra Ferrer. "He hablado con Serra Ferrer y no me ha comentado nada del interés del Betis. Marcelo ahora está de vacaciones, por él hay rumores pero a nosotros no nos han llegado esas ofertas. Estamos en contacto con él y con su agente para encontrar lo mejor para las dos partes", explicó Miñambres sobre el presunto interés bético en el chileno Marcelo Díaz, uno de los jugadores llamados a abandonar el equipo vigués este verano para dejar sitio a más incorporaciones para Juan Carlos Unzué, nuevo técnico del Celta.