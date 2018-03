Del lápiz al programa

"Es una satisfacción ir por la calle y ver a la gente con mi trabajo en las manos". José Carlos González, artista plástico, habla de El Programa de Semana Santa de Diario de Sevilla, del que ha realizado las portadas de las últimas cuatro ediciones. Este dibujante comenzó a colaborar con este periódico en 2015, cuando participó en una publicación con motivo del Vía Crucis del Consejo, presidido esa cuaresma por el Cristo de la Humildad y Paciencia de la Hermandad de la Cena.

González, graduado superior en Bellas Artes y licenciado en Administración y Gestión de Empresas, cuenta que "desde chico siempre estaba liado con lápices y pinceles". Lo que comenzó como una afición infantil se ha convertido en su medio de vida desde hace seis años. Compagina los encargos artísticos con su faceta docente de dibujo y pintura. "Primero hacía temática taurina y de animales", revela un artista que está actualmente volcado en lo cofradiero. "Mis primeros encargos fueron el Gran Poder, Pasión, Calvario y Cachorro". A partir de estos trabajos comenzó a exponer anualmente y a aumentar su fama, acaparando trabajos en diversas publicaciones cofradieras de Sevilla.

Este dibujante sevillano, especializado en grafito y lápiz, afirma "sentirse a gusto" dibujando al Gran Poder, su imagen más repetida. Puede que la talla de Juan de Mesa fuera la protagonista de ser el elegido para el cartel de la Semana Santa, un honor que ha recaído este año en su compañero Pepillo Gutiérrez, que también ha utilizado el grafito como técnica. "Me ha preguntado mucho y le he dado muchos consejos", comenta González, quien ve "muy positivo" que se encarguen a dibujantes.

El cartel es una de las vías de expresión más comunes para los artistas cofradieros en los últimos años. La proliferación de los mismos ha provocado un boom. González opina que existe un "exceso de carteles" y que "se hace uno para casi todo". Este fenómeno, teóricamente beneficioso para artistas como él, puede ser perjudicial porque "muchas veces no se trata con respeto a la profesión y se busca que sean gratis o se tira de enchufe".

Las portadas de El Programa, sello ya inconfundible de la Semana Santa en Diario de Sevilla, representan cada año a los titulares de las hermandades. "Me quedan muchas imágenes por hacer", alude. No obstante, no descarta "hacer otro dibujo que no sea de una imagen titular". Este mediático cometido, del que afirma sentirse "satisfecho", también está sujeto a diversas opiniones. "Mi padre y mi novia son muy críticos, pero de forma constructiva", desvela sonriente.

Sus próximos proyectos están cercanos. "Llevo dos años sin exponer tras cinco consecutivos haciéndolo y el año que viene vuelvo". González señala que quiere explorar los retratos y los paisajes en un futuro cercano. Todo ello, como bien define su descripción en redes sociales, para continuar "dándole valor al dibujo como arte mayor". Unas muestras de ese valor son las portadas de los programas que durante esta Semana Santa acompañan diariamente a este periódico en las que aparecen la Virgen de la Hiniesta, Jesús de las Penas, la Virgen de los Dolores del Cerro, el Cristo de Burgos, la Virgen de la Victoria, el Cristo del Calvario, la Virgen de Loreto y el Cristo de las Cinco Llagas de la Trinidad.