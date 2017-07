"Hay bandas de cornetas y tambores que suenan a 'Piratas del Caribe"

El 20 de agosto de 2011 está marcado en su agenda emocional. Ese día, el trianero Andrés Valverde (Sevilla, 1980) conoció en Boston a John Williams. Es un especialista en la obra del músico de Spielberg y Star Wars.

-El día que se inaugura la Expo cumplió 12 años. ¿Un recuerdo musical del certamen?

-Recuerdo al Pájaro tocando en la Cabalgata y los conciertos de la Plaza Sony. Tenía 12 años y estaba con Batman.

-¿Por ahí entra en la música?

-Con diez años empecé en el Conservatorio de Triana.

-¿La música de cine es un subgénero de la música clásica?

-Después de escuchar la música de E.T., mi padre me dijo que por qué no oía a Wagner. Fui a la tienda Virgin de Sierpes y me compré la Primera y la Quinta. Me pasé un verano escuchando a Mahler. La música de cine bebe de la clásica, del dodecafonismo, de la segunda Escuela de Viena.

-Oyó a Mahler casi tanto como Alfonso Guerra...

-Es una fuente inagotable para la música de cine. Mahler, Wagner, Brückner, Gustav Holst, autor de Los Planetas. Marte, Dios de la guerra, inspiró a Williams la música de la secuencia inicial de La guerra de las galaxias.

-¿Cómo llega a Williams?

-Porque unos Reyes me echaron la banda sonora de Parque Jurásico. A partir de ahí, empecé a ir a Sevilla Rock, la tienda de discos de Alfonso XII. Tengo una colección de más de doscientos discos de John Williams. Junto a Jerry Goldsmith y Ennio Morricone, el triunvirato fundamental.

-Nino Rota con Fellini; Bernard Herrman con Hitchcock. ¿Así de fructífera es la relación de Williams con George Lucas?

-La colaboración más larga, intensa y popular de la historia del cine y la música es la que durante más de cuarenta años ha mantenido Williams con Spielberg.

-Hay una escena muy musical, la de la cantina...

-Williams fue primero pianista de jazz. Fue director de la Boston Pops. La escena de la cantina es un ragtime, Lucas le pidió que imaginara qué harían unos extraterrestres que encontraran bajo una piedra un swing de Benny Goodman.

-¿Está lejos Boston de Sevilla?

-Estuvo a punto de venir a dirigir la Sinfónica en los Encuentros Internacionales de Música de cine. Morricone vino dos veces a Sevilla y Elmer Bernstein vivió en el barrio de Santa Cruz.

-Como trianero, ¿ve nexos entre las bandas sonoras del cine y las bandas de Semana Santa...

-En 1929, Stravinsky vino a Sevilla con Diaguilev y vieron el Cristo de la Salud de San Bernardo. El músico ruso dijo: estoy viendo lo que oigo y oyendo lo que veo. No cabe mejor definición de la música de cine. Hay una influencia negativa, cada vez más la música de las bandas de cornetas y tambores parecen Piratas del Caribe. Las bandas de palio suelen tener más gusto. Es una opinión personal. Antón García Abril dirigió a la Sinfónica de Sevilla con marchas de Semana Santa y Virgen del Valle parecía Puccini.

-¿Le va a pasar como a Spielberg con John Williams?

-Yo no soy superfán de las películas, soy fan de la música. En otoño voy a dirigir en el estadio de la Cartuja un curso sobre John Williams y la música de Hollywood. Es un puente entre la vieja escuela y la nueva. Sus maestros eran Dimitri Tiomkim, Herrmann, Henry Mancini. Hizo la música de ensayo de El apartamento y Desayuno con diamantes.

-Cuarenta años de 'Star Wars' y de la democracia. ¿Hay subtítulos en ese paralelismo?

-A partir de 1977, se apuesta por un cine familiar, de aventuras, lejos del cine más oscuro y triste de catástrofes, El coloso en llamas, La aventura del Poseidón. Lucas quiere volver a las películas que veía de niño en las sesiones matinales, así surge Indiana Jones.

-Williams compuso la música de películas sobre Lincoln, J. F. Kennedy y Nixon. ¿Cuál sería la música de Donald Trump?

-Para su campaña, utilizó la banda sonora de Air Force One, de Jerry Goldsmith, y la productora se quejó. John Williams es más de Obama, le compuso una partitura para la investidura y Obama hizo su campaña con música de la película El patriota.

-Es sobrino de Pive Amador...

-Toqué el órgano en la boda de mi tío en Los Panaderos. Pero hago mucho más clásica, música de cine o jazz que música rock.

-¿Conoció a Silvio, de quien su tío fue mánager y batería?

-Lo conocí en el bar La Maceta. Cada vez que No me pises que llevo Chanclas sacaban un disco nuevo, Pepe Begines venía a mi casa de la calle San Jorge y me lo regalaba.

-¿Tiene todos los discos de Williams y de los Chanclas?

-Como hago música instrumental, no se me quedan las letras de las canciones. Sólo me sé las de los Chanclas de tanto oírlas: Mi torero tiene gafas, Bolillón...