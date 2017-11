Nuevo rifirrafe por los audios de los vídeos grabados por 'la manada'

La acusación y la defensa se enzarzaron este lunes en nuevo rifirrafe con motivo de la audición en el juicio por la violación de los Sanfermines de los vídeos grabados por los acusados. Para el abogado que representa a la denunciante, Carlos Bacaicoa, la audición de esas grabaciones, que tuvo lugar este lunes en la sexta sesión de la vista oral contra los cinco sevillanos acusados de la agresión sexual, refleja que "no había consentimiento por ningún sitio".

El letrado de la acusación particular insistió en que esas audiciones ponen de manifiesto que lo que ocurrió aquella madrugada es "de todo menos consentido", y añadió que, "en ningún momento se escucha a la víctima" manifestar "ni sí, ni no, ni todo lo contrario", aseguró Bacaicoa, según informa Europa Press.El abogado añadió que los peritos que han declarado sobre el vídeo han sido "igual de rotundos" que en la primera versión que ofrecieron, y sobre el testimonio de los médicos forenses que atendieron a la joven madrileña, indicó que "ha sido muy abierto, se puede entender de todo un poco, según como lo quieras ver".

Por su parte, el letrado Agustín Martínez Becerra, que representa a tres de los cinco acusados, aseguró este lunes a los periodistas que en las seis sesiones de juicio celebradas hasta ahora, a su juicio, "no se ha acreditado todavía lo que se manifiesta en la acusación, en forma alguna, más bien al contrario, paso a paso, se ha ido desmontando la acusación". "Que haya comentarios en un momento determinado en la práctica de una prueba que no me satisfagan no indica que, cuando se vuelve a repreguntar, la respuesta no nos parezca lo suficientemente satisfactoria", precisó el defensor.

Sobre la interpretación de los audios y en los que la acusación sostiene que no ve ningún consentimiento por parte de la joven, el abogado señaló que "una de dos, o no sabemos si estamos en el mismo juicio, o no sabemos si estamos escuchando lo mismo". De las manifestaciones transcritas, continuó el defensor, "en forma alguna, en ningún caso, queda acreditada ni una cosa ni la contraria, por tanto estamos a la interpretación que haga la Sala, que es la única interpretación que vale: ni la mía ni la de la acusación; aunque en forma alguna puede quedar acreditado lo que se pone de manifiesto por la parte contraria", aseveró. Sí confirmó que no se oye hablar a la denunciante en estos vídeos, mientras que los acusados pronuncian "frases muy breves, estamos hablando de un espacio de tiempo muy pequeño, con lo cual, ni eso implica consentimiento ni la interpretación contraria".

Agustín Martínez insistió en cómo ve el juicio hasta ahora: "Cuando en un momento determinado algunas de las personas mantiene y sigue ratificando algo que la propia denunciante ha desmentido, ¿es para estar contento?, ¿es para estar satisfecho?, ¿es para entenderlo como algo positivo? Que me digan que en un momento dado alguien ratifica algo que ya la propia denunciante ha desmentido, si no les parece que es para estar satisfecho, no sé cómo se puede estar", aseguró.

El tribunal analizará en la sesión de este martes los vídeos grabados por los acusados

Sobre las declaraciones de los médicos forenses, el letrado de la defensa consideró que han sido "suficientemente ilustrativos", al tiempo que agregó que "más allá de la ratificación entendemos que con las preguntas de las defensas queda suficientemente matizado e ilustrado el contenido de las periciales".El juicio por la violación de la joven madrileña continúa este martes precisamente con el análisis de los vídeos grabados por los acusados. La práctica de esta prueba tendrá lugar con motivo de la declaración de los policías forales que se encargaron de analizar estas imágenes.

En esta sesión también se presentará un análisis sobre el estado psicológico de la víctima que fue realizado a instancias del juzgado que instruyó la causa, y que se confrontará con otro informe que ha elaborado un perito designado por las defensas.