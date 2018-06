La mujer del ex papa del Palmar pasa a disposición judicial

La mujer de Gregorio XVIII ha pasado a disposición del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Utrera. Nieves Triviño está imputada por un delito de homicidio en grado de tentativa y otro de robo con violencia e intimidación. Su pareja, Ginés Jesús Hernández, que fue papa de la Iglesia Palmariana entre 2011 y 2016 y renunció al pontificado cuando se enamoró de ella, permanece en el hospital Virgen del Rocío bajo custodia policial. En el momento en que pase a planta quedará detenido por los mismos delitos.

Triviño y Hernández asaltaron el domingo por la tarde la basílica del Palmar de Troya. Iban encapuchados, armados con al menos un arma blanca y equipados con herramientas para robar y abrir cerraduras, así como unas bridas para inmovilizar a cualquier persona si fuera necesario. El ex papa y su mujer, que también fue monja de esta secta, saltaron el muro de la basílica a las seis de la tarde, aprovechando la hora de la misa. Lo hicieron por la parte más baja de la pared, que da a los depósitos de agua de la finca.

Los intrusos se toparon con un cura que ejercía unas labores de mantenimiento, que los sorprendió y les dio el alto. El ex papa habría atacado a este sacerdote con un cuchillo, pero este consiguió desarmarlo y repeler la agresión. Se entabló entonces un forcejeo que acabó con las tres personas heridas. El ex papa y el cura que lo sorprendió resultaron heridos graves y la mujer herida leve. Gregorio XVIII sufre un neumotórax causado por una puñalada en el pecho y está ingresado en el área de Observación del Hospital Virgen del Rocío. Está estable y no se teme por su vida, al igual que ocurre con el cura palmariano que se enfrentó a él.

Nieves Triviño fue dada de alta a las diez de la mañana de este lunes y ha pasado la noche en los calabozos de la Guardia Civil. El equipo de la Policía Judicial de Utrera se está encargando de la investigación. El titular del juzgado de Instrucción 4 de este municipio decidirá hoy si envía a prisión a la ex mujer del papa o si por el contrario decreta su puesta en libertad.