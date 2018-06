El turismo asiático se fija en Sevilla

Todo ese trabajo, sin embargo, puede quedar en el dique seco si a medio plazo no se resuelve una de las carencias que más afecta a la principal industria de Sevilla: la falta de vuelos internacionales en San Pablo. A día de hoy no hay ninguna ruta directa con los países asiáticos, aunque, eso sí, se ha mejorado la conexión gracias a las escalas en aeropuertos europeos y españoles que sí operan en estos mercados.

El empuje del turismo asiático queda más que evidenciado. Sin embargo, estas cifras tan positivas no resultan suficientes para que Sevilla se sitúe en el podio de las ciudades españolas que mayor atracción despiertan en este mercado. Sirva como ejemplo el listado de preferencias de los japoneses a la hora de visitar nuestro país. Un ranking -dado a conocer por Turespaña el pasado otoño en Tokio- demuestra que la capital andaluza ocupa aún un lejano séptimo puesto. Por delante se sitúan Barcelona y Madrid, pero también lo hacen otras ciudades andaluzas -como Granada, Córdoba y Málaga- y hasta del norte: San Sebastián y Santiago de Compostela. Dicho orden se ha configurado en función del número de touroperadores del país nipón que incluyen en sus circuitos las ciudades citadas. Sevilla aparece en 40, una cifra bastante alejada de la que se registra en la Ciudad Condal (1.881) y la capital española (1.222). Las referencias de Granada se incluyen en 248 circuitos y de Córdoba, en 126.

Actualmente franceses y estadounidenses copan el listado de viajeros en Sevilla. Sin embargo, este ranking ha roto las costuras de la cultura occidental para adentrarse en mercados lejanos y por los que la capital andaluza no había apostado lo suficiente. La tendencia empieza a cambiar ante los nuevos datos. El empuje del turismo asiático resulta más que evidente. En un trienio las visitas de chinos, japoneses y coreanos han aumentado un 40%.

Un escenario para Japón

Sevilla se ha convertido en uno de los escenarios preferidos para Japón. Televisiones y productoras del país del Sol Naciente han utilizado la capital andaluza como fondo de sus documentales, programas y anuncios. Hasta 13 grabaciones se han desarrollado en las calles y plazas hispalense durante 2017 y el primer trimestre de 2018. La mayoría de ellas son japonesas. En cuanto a televisión, se ha elegido Sevilla como escenario de una serie que se emite en Malasia. Lleva por título Aire Mata di Burni. Para los anuncios, la empresa coreana Hwaerak y la japonesa Toyota han optado por la ciudad hispalense para rodarlos. En cuanto a programas televisivos, tres se han grabado en Sevilla. Todos ellos para emitirlos en canales japoneses. Para este país también se grabaron cuatro documentales: uno titulado See the world by train, otro sobre los samuráis que cruzaron el océano, un tercero sobre el pintor Velázquez y un quinto denominado Hyakkin. La marca Toyota también realizó un reportaje fotográfico en la capital andaluza, donde además grabaron vídeos corporativos la empresa coreana Korean Air y la china de automóviles Mini.