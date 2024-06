Can Wang, el 'Gitano de Pekín' que lo dejó todo por venirse a Sevilla a aprender a tocar la guitarra flamenca

Can Wang es chino pero habla, piensa y vive como un flamenco y un andaluz al uso. Su apodo, Gitano de Pekín, le viene como anillo al dedo a este joven que lleva en Andalucía desde hace una década cuando se asentó en Sevilla, para posteriormente inscribirse en el conservatorio de Córdoba donde estudió guitarra flamenca durante tres años.

Su afición a la guitarra y al flamenco vino por un disco de Paco de Lucía, el Cositas Buenas que le cambió la vida por completa según indica Wang. Tras la descarga y escucha anecdótica de este icónico álbum, el joven asiático, que se encontraba cursando el grado de ecología en China, decidió abandonarlo todo y mudarse a Andalucía, la cuna del flamenco, donde comenzó a estudiar y a practicar hasta cumplir su sueño, convertirse en el primer guitarrista flamenco profesional chino.

Esta historia comenzó hace 10 años, cuando el joven chino decidió trasladarse hasta España, mientras su familia le decía que estaba "loco perdío", tal y como señala el joven. En un primer momento Can Wang se asentó en Sevilla, ciudad en la que comenzó a buscar información y a aprender a tocar flamenco. Después de residir en la ciudad durante una temporada en el año 2018 se inscribió en el conservatorio de Córdoba, en el que estudió guitarra flamenca durante tres años.

Estos años en el conservatorio no fueron nada fácil, ya que como explica el joven "practicaba durante más de 10 horas al día, trabajaba como un chino". En esa institución fue en la que recibió su apodo Gitano de Pekín, que le otorgaron sus compañeros. Aunque tal y como el joven relata, este no fue su primer mote. "Uno de mis maestros me puso 'Manolito Encarnación' y le dije que era el nombre más mierda del mundo".

Ya en 2020, el joven estudió un máster especializado en flamenco y se convirtió en el primer guitarrista de flamenco chino profesional. Esto ha convertido a Can Wang en un pionero en su país, y en una inspiración para aquellos que quieran aventurarse en el mundo del flamenco, aunque tal y como señala el joven, "hay unos cuantos aficionados, pero en mi opinión necesitan estudiar más".

Después de cursar este máster comenzó a trabajar en su propia música, y tan sólo un año después lanzó su primer single Vengo de Pekín, con el que empezó su carrera musical en solitario. Ahora, el joven chino está ultimando los detalles de su primer disco, del que tiene todos los temas grabados y planea sacar "si dios quiere" a finales de este año o inicios del próximo 2025.

En la actualidad, Can Wang, también influencer con más de 51 mil seguidores en Instagram, se encuentra en Pekín, realizando una gira de varios conciertos por las principales ciudades del país asiático, tras haber realizado múltiples actuaciones en localidades españolas. "En China hay que pedir un olé, no saben como expresarse y les falta sentir la música", señala el joven mientras comenta las diferencias entre transmitir su música en sus dos países de referencia, España y China.

Aunque el joven lamenta que este año se va a perder la feria, debido a esta gira de conciertos por su país natal, sumado a una conferencia que dará en el conservatorio central de China, el más importante del país, eventos que lo mantendrán ocupado hasta el próximo mes de mayo.

En cuanto a su futuro, Can Wang tiene claro que tras la publicación de su disco le gustaría hacer una gira de conciertos que lo lleve por todo el mundo y continuar ejerciendo su pasión hasta que cumpla los 40. Edad con la que planea abandonar los escenarios para enfocarse en enseñar todo lo que ha aprendido a futuros profesionales, ya sea en China, su país natal o en España, el país que lo acogió y en el que desarrolló su gran pasión, el flamenco.