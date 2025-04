Patricia Ramírez, psicóloga: "El primer paso para vencer la pereza es comprender qué está pasando"

La pereza es una sensación familiar para todos. Se manifiesta como una resistencia sutil pero persistente a actuar, un deseo de posponer tareas incluso cuando sabemos que deberíamos hacerlas. No es simplemente falta de movimiento o descanso, sino una lucha interna entre lo que deseamos hacer y lo que sabemos que debemos hacer. Esta contradicción, aunque parezca inofensiva, puede convertirse en un freno serio para el crecimiento personal, académico o profesional. A menudo, etiquetamos la pereza como un defecto de carácter, pero en realidad, es una señal compleja de lo que sucede en nuestro interior. Entenderla no solo nos ayuda a ser más compasivos con nosotros mismos, sino también a desarrollar estrategias reales para superarla. En lugar de combatirla con fuerza bruta o culpa, conviene observarla con atención y preguntarse: '¿por qué me siento así?'.

Causas profundas de la pereza

La pereza, lejos de ser simple flojera, suele tener raíces emocionales, mentales o incluso físicas. Según la psicóloga Patricia Ramírez, más conocida en redes sociales como @patri_psicologa, "el primer paso para vencer la pereza es comprender qué está pasando". En este sentido, debemos preguntarnos qué hay detrás de esa sensación de pereza ya que puede haber miedo a equivocarnos, tener la sensación de estar perdido o simplemente es cansancio acumulado. Por ello, la psicóloga nos invita a identificar con honestidad lo que está ocurriendo para poder tomar el camino adecuado.

Muchas veces, esa falta de impulso nace de una mezcla entre emociones no resueltas y rutinas poco efectivas. En otros casos, la raíz está en la ausencia de un propósito claro: cuando no entendemos el sentido de lo que hacemos, se vuelve difícil reunir la energía necesaria para actuar. Algo parecido sucede con el temor al fracaso, con la inseguridad o el perfeccionismo los cuales pueden paralizarnos por completo ante la posibilidad de no cumplir con nuestras propias expectativas.

Si una tarea nos abruma, es probable que nuestra mente opte por la inacción como una manera de protegerse. El agotamiento crónico, la falta de propósito o motivación, así como la baja autoestima, también pueden alimentar este estado. Incluso los entornos desorganizados, las rutinas mal estructuradas o el exceso de estímulos digitales pueden bloquear la capacidad de actuar con energía. Por eso, más que un enemigo, la pereza es un síntoma que nos indica que algo dentro de nosotros no está alineado.

Cómo vencer la pereza con inteligencia

Vencer la pereza no es cuestión de voluntad férrea, sino de autoconocimiento y pequeñas decisiones conscientes. El primer paso es identificar qué está provocando esa resistencia interna. A veces, basta con dividir una tarea en pasos muy pequeños para que parezca más abordable. Establecer horarios razonables, cuidar del cuerpo con descanso y alimentación adecuados, o crear un espacio físico más ordenado, también influye en nuestro ánimo.

La psicóloga aconseja "hacerlo incluso sin energía. Una vez comiences un hábito, la sensación de logro hará que te resulte más fácil continuar". Otra clave es reconectar con el propósito de nuestras acciones porque cuando algo tiene sentido para nosotros, es más fácil encontrar energía para hacerlo. En vez de luchar contra la pereza como si fuera un enemigo, conviene aprender a dialogar con ella, entender su origen y transformar esa energía estancada en movimiento significativo.

"Puedes ayudarte diseñando un entorno favorable al nuevo hábito que quieras crear" entre las que se encuentra, según Patri Psicóloga, "eliminar distracciones, como apagar el televisor o silenciar las notificaciones del móvil", ya que nos ayudará a mantenernos enfocados en lo que queremos hacer. Para la psicóloga es muy importante el refuerzo positivo a uno mismo, así como también valorarte y reconocerte el valor de haber vencido a la pereza.

Referencias bibliográficas.

Para todos la 2 (2025, 22 de febrero). ¿Cómo superar la pereza? 5 consejos para lograrlo.

Patripsicologa.com