Arias: "La llamada de Monchi hacía efecto porque era en nombre del Sevilla"

Óscar Arias, nuevo director deportivo del Sevilla tras la marcha de Monchi a la Roma, ha asumido el relevo con naturalidad destacando la línea continuista como la base de su trabajo. El técnico onubense nacido accidentalmente en Alemania ha sido presentado oficialmente en un acto en el que ha celebrado la confianza mostrada por el club y ha repetido que la estructura de trabajo será la misma que hereda tras el adiós del de San Fernando.

“Lo afronto con muchísima ilusión y pensando que asumo la responsabilidad de liderar un equipo de trabajo que viene de muchos años de trabajo con Monchi y de dar un continuidad a la línea que ha dado tantos éxitos al Sevilla. Hay una estructura que funciona y quiero mejorar lo que se pueda mejorar”, ha dicho Arias, que ha firmado un contrato por dos temporadas y que sabe que una de las decisiones importantes y casi inmediata será la elección de un entrenador si se produce la marcha de Sampaoli: “Va a ser bastante recurrente este tema, pero el presidente ya lo aclaró. Estamos inmersos en el tramo final de competición jugándonos muchísimo. Yo estoy día a día con el entrenador y lo veo centradísimo. Ahora mismo hemos estado hablando de aspectos de la pretemporada y él está implicado. Tiene contrato en vigor y hablar de otra cuestión creo que no procede”.

Arias se sonrió cuando fue interrogado sobre el poder de convicción de Monchi en esa última llamada a los futbolistas a los que deseaba fichar el Sevilla. “Yo lo llamaré y no sé si causará tanto efecto. Pero creo que la llamada de Monchi hacía el efecto hacía porque lo hacía en nombre del Sevilla”.

Perfil de entrenador. “Trabajamos con una idea, hemos configurado en estos años una plantilla pensando en un modelo de juego. El mundo del fútbol es muy volátil y el Sevilla ha sabido demostrar que sabe reaccionar a tiempo. El año pasado se dio en situación complicada y se reaccionó bien”

¿Le asusta sustituir a Monchi? “¿Por qué me iba a asustar? Es un orgullo tener la oportunidad de seguir con la línea de trabajo que él creó. Heredo una estructura muy consolidada. Uno siente la responsabilidad no por sustituir a Monchi sino por ser director deportivo del Sevilla. Hemos mantenido un contacto muy fluido en este tiempo. Siempre ha confiado en mí como cabeza visible en su ausencia. ¿Qué he aprendido de él? Podríamos hablar aquí durante horas. Ha significado mucho porque me ha abierto las puertas para estar donde estoy. Queremos dar continuidad a esto, seguir la misma línea y que todo siga funcionando de igual manera”.

¿Qué jugadores tiene en mente? “Hablar de nombres es un poco complicado. Nos estamos jugando muchísimo para que estemos hablando de situaciones para la temporada que viene. Estamos en el mes de abril. Hay mucho tiempo, la estructura está en continuo trabajo y ya llegará el momento de poner las piezas en el puzle”.

Fichajes ilusionantes. “Nosotros trabajamos en base a lo que pensamos que es lo mejor y lo que va a dar rendimiento. Si la gente se ha ilusionado o no se ha ilusionado con una temporada lo dará el desarrollo de la misma. No se trata de buscar un nombre para que la gente esté contenta sino que los que lleguen sean útiles para el equipo”.

José Castro, presidente de la entidad, ha explicado las razones de la apuesta por Óscar Arias y también que el club aún estudia la incorporación de un técnico más para el equipo de trabajo. "Las cosas en esta entidad se hacen sin prisas, pero sin pausas. Estudiamos las distintas fórmulas y entendemos que lo mejor es la continuidad. Hay una metodología y tenemos las personas. Se incorporará una persona más que estará bajo la dirección de Óscar. Hemos visto distintas alternativas y la mejor la tenemos en casa. El club deposita de verdad la confianza en Óscar Arias y su equipo”.

Sobre la continuidad de Sampaoli y sus gestiones con la selección argentina, Castro no ha dado muchos detalles, pero asegura que está comprometido con dejar al Sevilla en la tercera plaza. “Yo ya lo dije. Nos comentó en la reunión que tuvomos, en la que también estuvo Óscar, que ha tenido una oferta o un acercamiento de la AFA, pero que él está muy a gusto y centrado en lo que nos jugamos. No quiero hablar de eso. De puertas para dentro no dejamos de trabajar, pero hacia fuera no decimos nada. Nada ni nadie sea quien sea nos va a desviar de lo que nos estamos jugando”.