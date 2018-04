Caparrós: "Vamos a dejarnos toda la sangre, pero no sólo nosotros, los futbolistas también"

Joaquín Caparrós ha asegurado que él, su cuerpo técnico y los jugadores "se van a dejar toda la sangre" para meter al Sevilla en Europa. Contentísimo y agradecido de su vuelta al club después de su salida en la primavera de 2005, el utrerano ha dicho que está "deseoso de entrenar y verles las caras a los jugadores". Y ha añadido que va a luchar por ganar los cuatro partidos que quedan, para lo que "predisponer" a los futbolistas: "Tienen talento y calidad y siempre se puede hacer mejor".

Inmensa alegría: "Para mí es una satisfacción estar aquí, ver a los compañeros de los medios de comunicación de nuevo, estar en mi casa. Estoy muy contento, muy contento porque el Sevilla se haya acordado de mí. Es una situación difícil, porque quedan pocos partidos. Yo siempre he hecho público que quería volver al Sevilla y cuando me necesitaran iba a estar aquí".

Estado de la plantilla: Lo que he percibido, a nivel de ver todos los partidos. Tiene mucha calidad, son futbolistas internacionales, pero en el fútbol entran estas dinámicas. Hay jugadores de muchísimo nivel, con calidad ya contrastada, vamos a pelear y nos vamos a dejar todo, todo, todo por intentar conseguir los objetivos que el club se puso".

Sensaciones: "Espectacular. Parece que había estado dormido y cuando me he despertado he visto un pedazo de ciudad deportiva de un club muy grande a nivel mundial. Se lo ha currado por su gestión a nivel deportivo, económico… Son estructuras de club muy importante, y lo digo desde un hombre de fútbol que ha vivido fuera y eso no se valora cuando uno está en la dinámica diaria. Todos los comentarios en el plano nacional e internacional van en ese sentido. Ser sevillista no es ser sevillista de boca, hay que demostrarlo, y se demuestran en situaciones, como lo demuestran 30.000 socios que se desplazan, 40.000 socios que van al campo".

Gratitud inmensa: "Estoy en mi casa y muchas gracias, me acuerdo ahora de Roberto Alés, que me abrió la puerta, de José María del Nido que me dio la posibilidad de continuar en el Sevilla… A toda la gente del Sevilla estaré agradecido".

Cuerpo técnico sevillista: "Que estén aquí Pablo (Blanco), que estén Antonio (Álvarez), Marchena, Gallardo, Luci… Gente preparada que llevan sevillismo puro, que esté un campeón del mundo como Marchena a pie de campo con nosotros es un lujo… Estoy deseoso de empezar a jugar, de verles la cara a los jugadores".

Dificultad de su trabajo: "Vamos a ver. Quedan cuatro partidos y vamos a dejarnos toda nuestra sangre. No sólo nosotros, los jugadores. Cuando hay calidad y talento se puede hacer mucho mejor".

Cansancio físico o anímico del equipo: "Es cierto que he visto al equipo, pero no puedo dar un diagnóstico sin tener datos. Estoy completamente convencido. En el aspecto físico ya hemos tenido conversaciones con los responsables. Les vamos a hacer ver que quedan cuatro esfuerzos, cuatro esfuerzos. Los mismos futbolistas tampoco estarán contentos con los últimos resultados".

El papel de los futbolistas: "Yo no soy salvador, salvadores son los futbolistas. El talento es lo que marca. Y este equipo tiene talento. En las listas de selecciones cuentan con los futbolistas que tenemos aquí. Por mucho que tú hables, se miran los jugadores y dicen, este es el partido. Y ahí vamos a intentar todos los que estamos aquí darles una buena predisposición. Pero son ellos los que deciden con su talento y su calidad".

Convencer a los jugadores: "Nosotros tenemos que ver situaciones, algún matiz se puede cambiar y tendremos que poner. Pero ahora está casi todo el trabajo hecho y lo nuestro es la predisposición y hacerles ver que podemos. Se pueden conseguir los doce puntos que quedan, y es nuestro objetivo, pero tenemos que ir poquito a poco. La Real Sociedad, y estamos deseando ya que llegue el viernes".

Entrenador, sólo cuatro partidos: "No, está descartado. Vamos a ir paso a paso, y partido a partido, vamos a pensar en la Real Sociedad, luego el Real Madrid y luego… el siguiente. Tenemos que estar en lo más inmediato. Es cierto que habíamos tenido unas conversaciones y que mi continuidad y la de Luci se dará, pero están haciendo el organigrama. Yo quiero hablar de fábrica, y tenemos la mejor fábrica. Y el mejor director de fútbol base, que es Pablo (Blanco). Y quiero ayudar con mi experiencia. Pero en el tema de entrenador estoy estos cuatro partidos".

La cantera, clave de la continuidad: "Me ha gustado mirar siempre hacia abajo. Cuando llegué aquí me dijo Pablo, fíjate en Sergio (Ramos), en Antonio (Puerta), en Reyes, en Jesús (Navas), en Pablo (Ruiz), etc., etc. Lo primero que hemos hecho es decir vamos a ir piano a piano, pero no descartéis que subamos algún chico a entrenar. Tenemos muy buena plantilla. Todo el mundo del fútbol te dice esto. Luego hay que verlo día a día".

El derbi: "Ya llegará. Ahora nuestros cinco sentidos están en la Real Sociedad. Paquito Gallardo me estaba llamando a las siete menos cuarto de la mañana. ¿Qué pasa, que estás poniendo los conos? Tenemos que transmitirles esas ganas a los jugadores, porque el talento lo tienen. Y el partido ese ya llegará, lo tenemos ahí y ya llegará".

Mirar cara a cara a N’Zonzi: "Esa pregunta me la he preparado espectacularmente. El club ha abierto un expediente y no lo he leído. Tengo que hablarlo y verle la cara, al futbolista hay que verle la cara. Si le brillan los ojos, entonces sí. Hay que hablarlo, tú y yo. Y dependiendo de si parpadea o no parpadea, por experiencia y por intuición, decidiremos. Primero hay que verlo".

Línea directa con José Castro: "Pepe y yo ya habíamos estado hablando y no ha habido ningún problema económico ni nada. Siempre me he sentido querido por la gente del Sevilla. Estoy muy agradecido, porque ser sevillista es muy grande, muy grande. Ser sevillista y que me den esta oportunidad es la hostia".

Elogio indirecto a Serra Ferrer: "No me ha llamado, no me ha llamado todavía. Lo que sí es cierto es que me hubiera gustado que no hubiese venido aquí, que se hubiera quedado en Mallorca".