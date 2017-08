Carole, una buena solución de urgencia

Nuevo giro en la planificación del Sevilla respecto a la enconada posición de lateral izquierdo. Después de muchos intentos estériles, algunos incluso con el jugador elegido habiendo pasado más de un reconocimiento médico, caso de Amavi, la dirección deportiva ha encontrado una solución de urgencia que se adapta a la necesidad del equipo, el obligado relevo a Escudero, con un futbolista que responde al perfil buscado dentro de una adecuada relación de calidad y precio. Se trata de Lionel Carole, lateral francés del Galatasaray, con el que el Sevilla ha pactado una cesión con opción de compra, de 3,5 millones de euros. La operación tiene un riesgo mucho menor que la de Masina, por el que el Bolonia no había aceptado la oferta del club nervionense. Después de alcanzar los 9 millones, entre el fijo y el variable por rendimiento, en la cúpula ejecutiva han entendido que superar esa cantidad por un futbolista llamado a ser suplente de Escudero no era lo más oportuno, sobre todo porque aún rastrea el mercado para reforzar con calidad el ataque y hasta el centro del campo.

Lionel Jules Carole (Montreuil, 12-04-1991) es un lateral potente, de 1,82 metros y buena proyección ofensiva. Futbolista de presencia física no exento de técnica, sabe jugar la pelota en corto y en largo y suele ganar el fondo para centrar si es necesario. Tiene experiencia en Europa, incluso en la Liga de Campeones con el Galatasaray, y una edad ideal, 26 años. El coste de la operación no es alto, pues el Sevilla pagará 350.000 euros por el préstamo y una ficha no muy elevada en comparación con el nivel de la actual plantilla. Además, si el futbolista convence a los técnicos al término de su cesión, la opción de compra que se ha reservado el Sevilla con el Galatasaray es asequible: 3,5 millones de euros. Si la entidad no ve oportuno hacerse definitivamente con sus derechos, volverá al club de Estambul al término de la cesión. Lógicamente, la operación encaja mucho más que la de Masina, cuyo elevado coste no cuadraba para un jugador que tiene por delante a un fijo indiscutible y flamante capitán del equipo: Escudero.

Al igual que en el caso de Masina, que Carole sea comunitario evita el problema de tener que deshacerse obligatoriamente de una de las tres fichas de extracomunitarios, algo que sucedía con Arana, desechado también por las altísimas pretensiones del Corinthians. Es decir, el fichaje del lateral izquierdo no obligará a dejar sin ficha a Ganso o Montoya. Eso sí, uno de ellos dos es firme candidato a no ser inscrito en la lista A de la Liga de Campeones si llega otro futbolista, el delantero o el medio centro, que no sea canterano, dado que al Sevilla ya sólo le queda una plaza de futbolistas libres. De ese modo sólo podrá inscribir en la Champions a 24 jugadores: 17 libres (ahora mismo hay 16), cuatro españoles (David Soria, Escudero, Sarabia y Nolito) y tres canteranos (Sergio Rico, Borja Lasso y Jesús Navas).

El Sevilla trasladó a principios de esta semana una última oferta por Masina que no fue aceptada e inmediatamente se retiró de la negociación y buscó otra alternativa. Gracias al coste de la operación por Carole, podrá centrarse en los dos últimos días de la ventana de transferencias, que termina mañana, en reforzar la delantera con calidad. Incluso está valorando muy seriamente la dirección deportiva la posibilidad de reforzar el mediocampo, también en previsión de que N'Zonzi pague su cláusula a última hora, algo difícil pero no descartable.

El abanico en esos otros refuerzos es amplio y la llegada de uno u otro jugador para reforzar una u otra posición dependerá de las oportunidades y posibilidades que ofrezca el mercado en un cierre que se prevé frenético en sus últimas horas por los grandes movimientos millonarios de los grandes clubes en los últimos días. Por ahí también llega el peligro por N'Zonzi.

Respecto al ataque, el Sevilla sigue esperando la opción de hacerse con Batshuayi. El potente delantero belga empezó de titular pero, lógicamente, ya ha perdido el sitio ante Morata en el Chelsea, que también cuenta con Willian -Conte lo está poniendo arriba- o Pedro por delante. Es una posibilidad difícil y el club maneja otras. En cuanto al medio, el Genk sigue duro con Berge y que el Sevilla se decida a realizar un gran desembolso por él -los belgas rechazaron 12 millones- dependerá de lo que suceda con N'Zonzi. Quedan dos jornadas decisivas.